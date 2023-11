Filandari, il consigliere Pesce: «Sto con il sindaco, ho firmato senza leggere»

Appena qualche giorno fa quattro consiglieri del gruppo di maggioranza del Comune di Filandari – Gianluca Restuccia, Mary Maccarone, Gilda Guerrera e Giuseppe Pesce – avevano annunciato la costituzione di un gruppo autonomo denominato “Liberi per Filandari” e, quindi, il distacco dal gruppo “Con e per la gente” rappresentato dal sindaco Rita Fuduli. Una scelta che, di fatto, ha sancito pubblicamente l’allontanamento dal primo cittadino. Ma non per tutti. Il consigliere Giuseppe Pesce, infatti, ha fatto marcia indietro comunicando al sindaco, agli assessori e ai consiglieri “di aver sottoscritto la suddetta comunicazione senza aver letto il suo contenuto”, spiegando che lo scorso maggio si è presentato agli elettori e poi è stato eletto, con la lista “Con e per la gente”, che “non rinnega e fino ad oggi ha dato il suo contributo votando i provvedimenti dell’amministrazione comunale che fanno parte del programma elettorale condiviso e sottoscritto a suo tempo da tutti”. E ancora, il consigliere dichiara di non avere mai inteso dissociarsi dal sindaco e dal suo gruppo consiliare, “in quanto ne ho fatto parte anche nella precedente consiliatura – precisa Pesce – e conosco bene il modo di operare del sindaco, basato sulla massima trasparenza e sul vero senso del bene comune”. E non è tutto. Giuseppe Pesce evidenzia anche di non condividere quanto riportato nella comunicazione suindicata – che, ricordiamo, dice di aver firmato senza averla letta – circa “le continue omissioni e i silenzi persistenti, nonché la mancanza di collaborazione e confronto”, oltre “alla mancata attuazione di quegli accordi di programma e di attuazione programmatica che erano stati stipulati in sede di presentazione della lista per le elezioni”. Pertanto, il consigliere comunica la “ferma intenzione” di “non volersi distaccare dal gruppo di maggioranza Con e per la gente in quanto ha avuto occasione di conoscere “il modo di operare del sindaco nel pieno rispetto dei ruoli che la normativa vigente assegna agli organi comunali”. Giuseppe Pesce, dunque, ritorna tra le fila della maggioranza.

LEGGI ANCHE: Comune di Filandari: “scossone” nella maggioranza, in quattro abbandonano il gruppo del sindaco

Rinascita Scott: richieste di condanna in Assise per cinque omicidi e un sequestro di persona

Operazione Nemea, resta libero il presunto “braccio operativo” del clan Soriano di Filandari