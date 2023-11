Comunali a Vibo, per Francesco Arena l’unico progetto credibile è il Polo di centro

“In qualità di segretario provinciale di Italia del Meridione ritengo opportuno intervenire pubblicamente in relazione al tema delle prossime elezioni amministrative per meglio chiarire la posizione del partito che rappresento“. Così Francesco Arena, segretario provinciale di “Italia nel Meridione” il quale afferma che “la debolezza strutturale che si registra a Vibo Valentia nei due poli, destra e sinistra, è oltremodo evidente. Da un lato il fallimento dell’esperienza Limardo e dall’altro l’implosione del tavolo progressista che ha di fatto arenato la candidatura di Romeo, rendono entrambi i progetti non solo poco credibili ma anche poco entusiasmanti in un momento storico in cui i cittadini hanno invece bisogno di una iniezione di entusiasmo e di speranza per il futuro”. Per Arena, pertanto, “la proposta più credibile appare senza dubbio quella messa in campo dal Centro e dai soggetti politici che lo rappresentano a livello locale in quanto, senza troppi giri di parole, hanno messo in piedi una coalizione che ha saputo fino ad oggi mettere da parte le beghe di piccolo cabotaggio e concentrarsi sulla composizione delle liste, sulla capacità di aggregazione e sulla redazione di un programma volto alla risoluzione delle problematiche più urgenti che interessano la nostra città. Il Centro a Vibo Valentia è oggi rappresentato da soggetti politicamente lungimiranti che hanno fattualmente dimostrato di avere a cuore gli interessi dei cittadini e con i quali il partito “Italia nel Meridione” ha dei punti in comune tra cui la capacità di mettere da parte le contrapposizioni ideologiche per fare prevalere la voglia di fare e di amministrare”. Francesco Arena prosegue, dunque, affermando che “la segretaria cittadina di “Azione” Claudia Gioia, la segretaria provinciale di “Noi Moderati” Maria Rosaria Nesci, il segretario provinciale dell’Udc Salvatore Bulzomì, il segretario di “Italia Viva” Giuseppe Condello e la consigliera comunale Elisa Fratelli, rappresentano realtà politiche, solide e credibili senza considerare l’indiscutibile valore aggiunto di “Umanesimo sociale” con il dottor Domenico Consoli. Sono certo che da qui a breve – conclude l’esponente di “Italia nel Meridione” – anche altre realtà politiche consolidate e presenti in Consiglio comunale diventeranno parte integrante e sostanziale del progetto centrista. Esistono le basi per una coalizione vincente – conclude Francesco Arena – nella quale il sottoscritto si ritrova e nella quale sarà presente con una lista autorevole composta da persone qualificate e capaci di assumere posizioni di primo piano nella gestione amministrativa e politica dell’ente comunale”.

