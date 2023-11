Incidente ferroviario a Corigliano-Rossano, Di Bartolo (Pd Vibo): «Interventi sulle infrastrutture»

«A seguito del drammatico incidente ferroviario avvenuto a Corigliano-Rossano, il personale del Gruppo Ferrovie dello Stato e di tutte le imprese ferroviarie è oggi in sciopero. Da cittadino e da calabrese, non ultimo, da utente attualmente in viaggio, sento il dovere di aderire alle ragioni di questa mobilitazione. Per ricordare i due lavoratori che hanno perso la vita ed esprimere cordoglio alle famiglie di Maria Parisi, di 61 anni, capotreno di Fs e Said Hannaoui, di 24 anni, alla guida di un camion». Lo scrive Giovanni Di Bartolo, segretario provinciale Pd Vibo Valentia aggiungendo: «Spetterà all’autorità giudiziaria e alle forze dell’ordine ricostruire le dinamiche e accertare le responsabilità di questa ennesima tragedia sul lavoro. Per richiamare l’attenzione, insieme ai lavoratori delle ferrovie e ai sindacati, ancora una volta, sulla necessità di intervenire concretamente per ammodernare e mettere in sicurezza le infrastrutture ferroviarie. Tra questi, in particolare – chiosa di Bartolo- la realizzazione di opere di viabilità alternativa e la soppressione dei passaggi a livello, ogni anno causa di centinaia di gravi incidenti».

