Il “caso” del Capodanno Rai 2024: si farà a Reggio Calabria ma…non si può dire

di Claudio Labate

Capodanno Rai 2024 a Reggio Calabria: è vero, ma non si può dire. Si potrebbe riassumere così la querelle che ha costretto il presidente della Regione Roberto Occhiuto, a smentire l’ufficialità, o quasi, sulla location che il prossimo 31 dicembre ospiterà il bis calabrese de “L’anno che verrà”, a causa di quella che si può definire una vera e propria gaffe dell’amico e coordinatore regionale di Forza Italia Francesco Cannizzaro. D’altra parte proprio ieri, nel corso della conferenza stampa sulla nascita della nuova giunta Falcomatà a Reggio – dipinta come «un film horror» – il deputato reggino ha rimproverato al centrosinistra reggino di non aver mai reso merito alle iniziative del centrodestra, e segnatamente degli azzurri, che hanno portato risorse e opportunità nella città dello Stretto. E tra queste, appunto, il prossimo Capodanno Rai che sarà trasmesso dalla Calabria come previsto dal pacchetto acquistato dalla Regione Calabria con una spesa complessiva di circa 3,5 milioni di euro, che prevede, inoltre, numerosi passaggi promozionali nelle trasmissioni della tv di Stato. La scelta sulla location de “L’anno che verrà” a fine 2024, giurano in ambienti forzisti, è stata già presa. E forse questo ha spinto il coordinatore regionale azzurro a sbilanciarsi più del dovuto. Trascinato dalla sua solita verve, il vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera, era impegnato a bacchettare il sindaco Giuseppe Falcomatà, l’amministrazione comunale e più in generale il centrosinistra reggino perché non hanno mai detto “grazie” rispetto ai risultati ottenuti dal centrodestra per Reggio. Continua a leggere su LaCnews24.it

