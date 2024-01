Vibo, congresso provinciale di Forza Italia con il portavoce nazionale Raffaele Nevi

Si terrà sabato 13 gennaio, alle ore 15:00 nei locali del 501 Hotel, il congresso provinciale di Forza Italia Vibo Valentia dal titolo “Più forte è Forza Italia, più forte è la Calabria”. Ai lavori congressuali, presieduti dal vicecapogruppo vicario di FI alla Camera, nonché portavoce nazionale, Raffaele Nevi, prenderanno parte il commissario provinciale nonché capogruppo di FI in consiglio regionale, Michele Comito; il presidente della commissione Bilancio della Camera, Giuseppe Mangialavori; il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto; il deputato e coordinatore regionale azzurro, Francesco Cannizzaro. All’appuntamento – aperto alla stampa e ai cittadini – saranno inoltre presenti parlamentari, assessori e consiglieri regionali, amministratori e sindaci. “La celebrazione dei congressi nel nostro partito, che si sta tenendo in tutta Italia e in questo weekend interesserà la Calabria – afferma Comito – è il più alto momento di partecipazione e confronto. Questa sarà un’occasione straordinaria anche per incontrare rappresentanti istituzionali e politici del nostro partito, programmare insieme i progetti futuri partendo dai valori che Forza Italia esprime e che hanno da sempre raccolto il consenso dell’area moderata del centrodestra. Vogliamo confermarci quale forza trainante capace di guidare i processi di cambiamento, e con il congresso sono convinto che getteremo le basi per costruire un contenitore di idee e progetti capace di accrescere sempre di più l’autorevolezza di Forza Italia e il suo ruolo di primo piano nel buongoverno dei territori”.

