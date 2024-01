Vibo, il professor Ierullo entra a far parte del coordinamento provinciale di Noi moderati

Il professore Cesare Ierullo entra in “Noi moderati”. È stato infatti nominato componente del coordinamento provinciale di Vibo Valentia nelle vesti di responsabile della tutela dell’occupazione giovanile. Incarico assegnato in funzione della delicata professione di docente svolta. «Siamo convinti che il professor Ierullo – affermano il coordinatore provinciale e regionale del sodalizio, rispettivamente Maria Rosaria Nesci e Antonello Talerico- sarà in grado di dare un importante contributo al nostro partito ed al territorio».

LEGGI ANCHE: “Noi Moderati” cresce nel Vibonese: nominati i commissari di San Gregorio e Gerocarne

Sanità pubblica al collasso, Talerico: «Aboliamo i test di medicina»

Comune Vibo, Nesci: «Il risanamento decantato dal sindaco frutto di una sua fantasiosa ricostruzione»