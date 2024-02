Comunali a Soriano, D’Agostino (FdI): «No alla solita minestrina riscaldata»

Francesco D’Agostino

Il coordinatore del circolo Valle del Mesima di Fratelli d’Italia a Soriano Calabro, Franco D’Agostino, già consigliere comunale di maggioranza eletto in occasione delle ultime elezioni amministrative nelle fila di “Rinascita Sorianese”, lista civica guidata da Vincenzo Bartone, interviene sull’approssimarsi del rinnovo del Consiglio comunale. “Con l’avvicinarsi delle elezioni amministrative che si dovrebbero espletare a giugno, sono iniziati gli abituali giochi di personalismi e inganni, insomma, la solita storia che i cittadini sorianesi ben conoscono. Dimenticandosi, molti, che gli stessi cittadini hanno la necessità di ricevere risposte concrete e non i soliti raggiri di una politica arcaica che, purtroppo nel tempo ha anestetizzato il paese. Ci verrebbe da dire la solita minestrina riscaldata certamente non gradita perché passata. Per tali motivi noi di Fdi vogliamo sottolineare che se di errori ne sono stati fatti, che se di millantatori, faccendieri e disonesti ne abbiano visto, che se di presunti politici, per codardia o per viltà non hanno espletato il loro ruolo di opposizione, che se di presunti leader che hanno fallito possiamo farne certamente a meno, sentiamo la necessità di fare un appello a tutte le forze politiche, associazioni, liberi cittadini, per provare a fare un piccolo miracolo ridare lustro alla nostra comunità. Diciamo che è giunto il momento di iniziare proprio da chi ha fallito per chiedergli di farsi da parte e liberare il campo a nuove linfe, perché gli si dia la possibilità di dimostrare di avere i numeri e le qualità giuste. É necessario, in questo preciso momento storico, assumere un senso di responsabilità per tendere la mano affinché si ponga fine allo scontro fra le “curve”, per questo proponiamo di adoperarsi per dar vita ad una politica programmatica e innovatrice, capace di rilanciare la nostra Soriano mantenendola competitiva socialmente ed economicamente. Insomma è arrivato il momento di concentrarsi esclusivamente sulle scelte per migliorare il nostro paese facendosi guidare dallo spirito di servizio. Bisogna concentrarsi sulla ricerca di chi ha voglia di mettere la faccia e di mettersi in gioco e che dimostri di amare la nostra comunità, con l’auspicio che a contare, finalmente, sia il solo concetto di meritocrazia. Senza programmi seri, concreti e fattibili non ci può essere nessuna svolta politica. Al contrario è solo un ritorno al passato, una restaurazione di una esperienza amministrativa per molti versi fallimentare che rischia di far ripiombare il nostro paese nell’incertezza, in barba a tutte le regole democratiche, così come siamo certi i cittadini sorianesi non vogliono”.

LEGGI ANCHE: FdI e l’evento nel Municipio di Soriano sciolto per mafia organizzato dal consigliere citato nella relazione