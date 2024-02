Rinnovo del Consiglio provinciale a Vibo: giornata di votazioni, 4 liste per 37 candidati

“Azione con Calenda e Progressisti per la Provincia di Vibo Valentia; “Centro Destra per Vibo”; “Democratici e Progressisti” e “Vibo al Centro Unica e legata nella concretezza” si contenderanno i dieci posti in Consiglio provinciale

Corrado L’Andolina, presidente Provincia Vibo

Urne aperte nella sede della Provincia per il rinnovo del Consiglio provinciale. Si tratta di elezioni di secondo livello (voteranno solo i sindaci e i consiglieri comunali), non essendo ancora passata in Parlamento la proposta di modifica della legge Del Rio che prevede un ritorno all’elezione diretta da parte dei cittadini. Il Consiglio provinciale uscente è composto da: Marilena Briga, vicepresidente del Consiglio comunale di San Gregorio d’Ippona (subentrata al decaduto Vito Pirruccio, consigliere comunale a Capistrano sino allo scioglimento degli organi elettivi di tale ente per infiltrazioni mafiose); Elisa Fatelli (consigliere comunale a Vibo Valentia, eletta nella lista “Coraggio Italia”); Alessandro Lacquaniti (consigliere comunale a San Gregorio d’Ippona, eletto nella lista “Coraggio Italia”); Roberto Scalfari (vicesindaco al Comune di Tropea, eletto nella lista di Forza Italia), Daniele Galeano (consigliere comunale a Serra San Bruno con la lista “LiberaMente”, eletto nella lista di Forza Italia) e Carmine Mangiardi (vicesindaco di Sorianello, eletto nella lista “Coraggio Italia”); Giuseppe Leone (vicepresidente del consiglio comunale di Nicotera con delega alla Cultura, eletto nella lista di Forza Italia); Maria Teresa Centro (vicesindaco a Briatico, eletta nella lista “La Provincia del Futuro”, vicina al Pd ed all’area socialista), Marco Miceli (consigliere comunale a Vibo per “Vibo democratica”, eletto nella lista “La Provincia del Futuro”) e Domenico Tomaselli (consigliere comunale a Ricadi, Partito socialista, eletto nella lista “La Provincia del Futuro”). Il presidente Corrado L’Andolina (resterà in carica quattro anni) è stato invece eletto il 29 gennaio dello scorso anno avendo avuto la meglio sul primo cittadino di San Nicola da Crissa Giuseppe Condello. L’Andolina (socialista da sempre ed espressione del centrodestra), è succeduto alla guida della Provincia all’attuale sindaco di Stefanaconi Salvatore Solano. Per il rinnovo del Consiglio provinciale di Vibo Valentia sono esclusi i Comuni di Soriano Calabro, Capistrano e Acquaro i cui organi elettivi sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose e i Municipi sono retti attualmente da una terna commissariale. Prenderanno invece parte al voto gli amministratori dove attualmente è insediata una Commissione dei accesso agli atti per accertare o meno la presenza di infiltrazioni mafiose nella vita dell’ente, cioè i Comuni di Stefanaconi, Nicotera, Tropea e Mileto.

Candidati alla carica di consiglieri provinciali

Lista: “Democratici e Progressisti per la Provincia di Vibo Valentia”

Centro Maria Teresa (Vibo Valentia 16.06.1972);

(Vibo Valentia 16.06.1972); Callà Carmelo (Dinami 02.03.1954);

(Dinami 02.03.1954); La Sorba Nicola (Vibo Valentia 02.05.1969);

(Vibo Valentia 02.05.1969); Patertì Chiara (Vibo Valentia 24.08.1996);

(Vibo Valentia 24.08.1996); Pizzonia Giuseppe (Lamezia Terme 25.10.1976);

(Lamezia Terme 25.10.1976); Schinella Antonino (Vibo Valentia 14.06.1983);

(Vibo Valentia 14.06.1983); Sesto Rosalba (Limbadi 29.10.1957).

Lista: “Vibo al Centro Unica e legata nella concretezza”

Calafati Giampiero (Vibo Valentia 16.08.1974);

(Vibo Valentia 16.08.1974); Colloca Giuseppina (Vibo Valentia 30.12.1980);

(Vibo Valentia 30.12.1980); Lacquaniti Alessandro (Vibo Valentia 23.10.1973);

(Vibo Valentia 23.10.1973); Macrì Antonio (Vibo Valentia 19.02.1988);

(Vibo Valentia 19.02.1988); Marchese Erika (Vibo Valentia 19.02.1980);

(Vibo Valentia 19.02.1980); Papa Cosimo Nicola (Brognaturo 28.08.1960);

(Brognaturo 28.08.1960); Pontoriero Domenico (Vibo Valentia 29.09.1973);

(Vibo Valentia 29.09.1973); Tassone Rosamaria (Chiaravalle C. 08.05.1989);

(Chiaravalle C. 08.05.1989); Tomaselli Domenico (Tropea 04.04.1989);

(Tropea 04.04.1989); Ursida Stefania (Polistena 05.09.1969);

Lista: “Azione con Calenda e Progressisti per la Provincia di Vibo Valentia”



Boragina Debora (Soriano Calabro 20.04.1986);

(Soriano Calabro 20.04.1986); Catania Francesco (Tropea 10.01.2000);

(Tropea 10.01.2000); Corigliano Antonio Raffaele (Mileto 26.01.1965);

(Mileto 26.01.1965); De Pasquale Emilio (Rocca di Neto 02.06.1958);

(Rocca di Neto 02.06.1958); Galati Rosalba (Lamezia T. 20.02.1978);

(Lamezia T. 20.02.1978); Lentini Vincenzo (Vibo Valentia 07.01.1980);

(Vibo Valentia 07.01.1980); Mangiardi Carmine (Sorianello 31.05.1967);

(Sorianello 31.05.1967); Mazzotta Sabrina (Soriano C. 24.01.1992);

(Soriano C. 24.01.1992); Mazzotta Sandra (Lucerna 05.12.1986);

(Lucerna 05.12.1986); Regio Vito Michele (Serra San Bruno 22.05.1988).

Lista: “Centro Destra Per Vibo”

Agostino Chiarina (Stanford (USA) 24.04.1973);

(Stanford (USA) 24.04.1973); Cotroneo Fabio (Tropea 22.07.1985);

(Tropea 22.07.1985); Franzè Carmine (Vibo Valentia 18.07.1986);

(Vibo Valentia 18.07.1986); Grillo Nicola (Zambrone 22.04.1963);

(Zambrone 22.04.1963); Lo Schiavo Serena (Vibo Valentia 09.04.1989);

(Vibo Valentia 09.04.1989); Nicolaci Vanessa (Vibo Valentia 29.11.2000);

(Vibo Valentia 29.11.2000); Pagnotta Vincenzo (Filandari 08.01.1953);

(Filandari 08.01.1953); Vallone Gabriele (Tropea 07.01.1998);

(Tropea 07.01.1998); Suriano Rosaria (Vibo Valentia 17.01.1974);

(Vibo Valentia 17.01.1974); Ventrici Natale Domiziano (Vibo Valentia 25.12.1978).

