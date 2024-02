Elezione del Consiglio provinciale di Vibo: i votanti e l’affluenza alle urne – Video

Dieci i consiglieri da eleggere, quattro le liste in campo. Voto importante anche per gli equilibri politici nella città capoluogo

Urne aperte alla Provincia di Vibo Valentia per il rinnovo del Consiglio provinciale. Si voterà sino alle ore 20:00, quindi seguirà lo spoglio delle schede. Gli aventi diritto al voto (possono solo votare gli amministratori locali, tra sindaci e consiglieri comunali) sono 544. Alle ore 13:00 avevano votato 196 elettori con una percentuale, quindi, del 36%. “Con i nuovi consiglieri provinciali – ha dichiarato il presidente della Provincia Corrado L’Andolina – le priorità sono quelle che fanno riferimento alla vita amministrativa dell’ente e coincidono con la capacità di portare avanti una programmazione che pure c’è stata negli ultimi dodici mesi e incassare quei risultati che la comunità provinciale si aspetta sulle competenze che sono proprie dell’ente”. Dieci i consiglieri provinciali da eleggere, mentre i candidati – distribuiti su quattro liste – sono 37 distribuiti su quattro liste: “Azione con Calenda e Progressisti per la Provincia di Vibo Valentia; “Centro Destra per Vibo”; “Democratici e Progressisti” e “Vibo al Centro Unica e legata nella concretezza”. PER TUTTI I CANDIDATI LEGGI QUI: Rinnovo del Consiglio provinciale a Vibo: giornata di votazioni, 4 liste per 37 candidati

