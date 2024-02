Rinnovo del Consiglio provinciale: Ernesto Alecci soddisfatto per l’elezione di Lasorba

“Intendo fare le mie congratulazioni e augurare buon lavoro a Nicola Lasorba, eletto consigliere provinciale a Vibo Valentia nella lista Democratici e Progressisti. Il risultato ottenuto da Nicola, e cioè la prima posizione all’interno della sua lista e la seconda migliore posizione tra tutti i candidati, è certamente frutto di un intenso lavoro svolto quotidianamente a Ricadi e nei territori circostanti, lavoro molto apprezzato anche dai suoi colleghi amministratori negli altri Comuni, che gli hanno voluto accordare la propria fiducia”. E’ quanto fa sapere il consigliere regionale Ernesto Alecci a margine delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Vibo Valentia. “Nicola è un caro amico, – prosegue – una persona perbene, una bravo imprenditore proveniente dal settore turistico-ricettivo che ha saputo portare all’interno della sua attività politica una visione moderna. E credo che la provincia di Vibo, in questo momento storico, abbia proprio bisogno di amministratori dinamici e appassionati come Nicola per lasciarsi al più presto alle spalle un momento molto difficile, dal punto di vista della sanità, dei trasporti, del lavoro. Nicola saprà certamente portare in Provincia tutto il suo entusiasmo dando il suo contributo per un nuovo sviluppo dei territori, puntando ancora di più sulle tante risorse che caratterizzano la zona di Vibo e provincia, a cominciare dal turismo e dall’agricoltura. La buona affermazione della lista Democratici e Progressisti è stata sancita anche dall’elezione a consigliere del sindaco di Arena, Antonino Schinella, a cui porgo contestualmente i migliori auguri di buon lavoro. Al riguardo credo sia doveroso ringraziare tutti i componenti della lista che hanno contributo con la loro candidatura al risultato ottenuto, insieme al segretario provinciale del Pd Giovanni di Bartolo e al Gruppo dirigente del Movimento 5 Stelle che hanno collaborato per la formazione della lista stessa. Le elezioni di ieri hanno confermato, ancora una volta, che il lavoro di squadra basato sulla lealtà delle persone e sulla condivisione di buone idee può essere determinante per un buon risultato elettorale, come hanno dimostrato anche le elezioni regionali in Sardegna sul piano nazionale. Un ottimo viatico anche alla luce delle importanti sfide elettorali che ci attendono a partire dal prossimo, intensissimo mese di giugno”.

