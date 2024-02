Provincia, “Noi Moderati”: «Abbiamo una validissima rappresentanza in Consiglio»

Maria Rosaria Nesci

“Quale coordinatore provinciale di “Noi Moderati”, non posso non esternare gratitudine e soddisfazione per l’elezione dell’avvocato Giampiero Calafati quale consigliere della Provincia di Vibo Valentia, candidato nella lista “Vibo al centro unica e legata nella concretezza”. Così il coordinatore provinciale di “Noi Moderati”, Maria Rosaria Nesci. “Questa elezione, frutto certamente di un sinergico lavoro di squadra, rappresenta, infatti, un importante traguardo perché oggi “Noi Moderati” ha una validissima rappresentanza nel Consiglio provinciale di Vibo Valentia. L’avvocato Calafati, d’altra parte, oltre ad essere uno stimato giurista, è anche l’attuale presidente del Consiglio comunale di Jonadi. Un’amministrazione, quest’ultima, che si è sempre distinta sul territorio per le notevoli capacità politico – amministrative del sindaco e di tutta la compagine consiliare ed esecutiva. Certa che questo sia soltanto l’inizio di un lungo percorso di crescita del partito sull’intero territorio della nostra provincia, che si inserisce peraltro in un più ampio contesto di sviluppo a livello regionale attraverso il validissimo operato di tutti gli altri coordinatori provinciali e soprattutto del coordinatore regionale, il consigliere regionale Antonello Talerico, e consapevole che l’avvocato Calafati saprà ricoprire questo importante ruolo con impegno e professionalità, dimostrando di aver meritato la gradita fiducia di quanti abbiano contribuito alla sua elezione, gli auguro buon lavoro”, ha concluso la coordinatrice provinciale di “Noi Moderati”, Maria Rosaria Nesci.

LEGGI ANCHE: Provincia, eletto il nuovo Consiglio. Di Bartolo: «Il risultato premia la compattezza del Pd»

Elezioni provinciali a Vibo, eletto il nuovo Consiglio

Provincia, rinnovo del Consiglio: più che soddisfatta la coalizione di Centro