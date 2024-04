La “crisi” dell’alleanza tra Pd e Movimento 5 stelle al centro della nuova puntata di Perfidia

“Capibastone, cacicchi e Orsoline”: il titolo dell’appuntamento in programma questa sera dalle ore 21.30 su LaC Tv

Capibastone, cacicchi e Orsoline. È questo il titolo della nuova puntata di Perfidia, in onda questa sera alle ore 21:30 su LaC Tv. La “questione morale” devasta l’alleanza tra Pd e Movimento cinque stelle: l’epicentro del sisma politico, questa volta, è Bari. L’inchiesta che coinvolge, per presunto voto di scambio, il governo regionale pugliese ha sollecitato il furore “etico” di Giuseppe Conte e la reazione cazzuta di Elly Schlein. Di tutto questo si parlerà nel corso della puntata del talk politico di LaC Tv. Tanti gli ospiti di Antonella Grippo: il capogruppo M5s alla Camera Francesco Silvestri, la deputata del Pd Alessia Morani, Antonello Caporale de Il Fatto quotidiano, Francesco Saccomanno (Lega), Mimmo Bevacqua (capogruppo Pd Consiglio regionale), Angelo Brutto (Fratelli d’Italia). In onda poi l’intervista esclusiva realizzata da Giusy Criscuolo a Nicola Molteni, sottosegretario al ministero degli Interni.

Dove seguire Perfidia

L’appuntamento con Perfidia è tutti i venerdì alle ore 21:30. LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.

