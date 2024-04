Reparto prevenzione crimine di Vibo a rischio, Luciano porta la discussione in Consiglio

Il leader cittadino di Azione, Stefano Luciano ha presentato un ordine del giorno da discutere nel prossimo consiglio comunale che «possa deliberare in merito alla fondamentale importanza che il Reparto Prevenzione Crimine della questura di Vibo Valentia ha sulla città, affinché si scongiuri un eventuale trasferimento di tale reparto presso Catanzaro». Ne dà contezza, in una nota stampa, lo stesso Luciano che spiega: «Per la comunità vibonese è fondamentale che vi sia un presidio fondamentale a tutela della legalità che sappia fungere anche da deterrente per la commissione di reati che possono mettere a repentaglio l’incolumità dei cittadini e più in generale la tenuta sociale di una comunità che deve essere protetta dalla permeabilità delle organizzazioni criminali anche e soprattutto dalle istituzioni». Per il consigliere comunale si tratta di «un ordine del giorno che non ha colore politico e che mi auguro possa trovare la condivisione di tutte le forze politiche presenti nel consiglio comunale perché su alcuni temi non possono esserci divisioni e contrapposizioni ma occorre marciare uniti per la tutela di tutte le realtà positive presenti in città tra cui il Reparto Prevenzione Crimine della questura di Vibo Valentia».

