Comunali a Soriano, il candidato a sindaco De Nardo: «Salto culturale, ben sei donne in lista»

“Soriano Futura” è un progetto politico “libero ed unitario che unisce sensibilità e percorsi diversi e che mira a valorizzare al meglio le straordinarie risorse umane presenti nel nostro territorio con l’obiettivo di dare vita ad una nuova classe politica che governi il paese fin da subito e che, libera da condizionamenti e logiche del passato, possa: 1) favorire e promuovere il “senso di comunità”, ovvero un’azione continua per una coesione sociale che mira a costruire un tessuto associativo fatto di persone che “lavorano” per una società capace di soddisfare i bisogni collettivi, di contrastare le disuguaglianze e ripudiare ogni forma di criminalità organizzata; 2) favorire lo slancio necessario per ripartire, migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti ed incoraggiare uno sviluppo sostenibile e virtuoso”. E’ quanto dichiara il candidato a sindaco del Comune di Soriano Calabro, Antonino De Nardo, che corre con la lista Soriano futura. “Il percorso intrapreso coinvolge in ogni suo aspetto la comunità di Soriano. Siamo tutte persone che sentono forte l’appartenenza al territorio, ci siamo trovati in sintonia e con entusiasmo e senso di responsabilità abbiamo deciso di mettere le nostre competenze e tutto l’impegno necessario per offrire la possibilità di un vero cambiamento. Un salto culturale iniziato con la presenza di ben sei donne nella nostra lista (il 60%) e possibile soltanto con il confronto e la partecipazione attiva per il raggiungimento di obiettivi comuni. Sogniamo una città viva e accogliente e “plurale”, che sappia guardare ad una comunità capace di mescolare bellezza, differenze, culture. Una città socialmente e culturalmente attiva, che riparta dalle scuole e dalle agenzie educative come baluardi di istruzione, cultura e coscienza civica, in cui i servizi alla persona siano potenziati e prioritari, una città pulita, in cui sia incentivato l’uso di una viabilità sostenibile, che implementi innovazioni e guardi al futuro. Una città in cui i cittadini mettano in atto comportamenti di rispetto e di amorevole cura per la “casa comune”; il cui patrimonio artistico, storico e culturale venga valorizzato. Sogniamo una città la cui l’economia non porti a bilancio alcuna voce che abbia a che fare con affari criminosi, dove regni l’ordine e sia promossa la legalità. Una città – conclude De Nardo – in cui le istituzioni, l’amministrazione e i cittadini contrastino con responsabilità e fermezza ogni forma di criminalità, malvivenza e ingiustizia. Una città che supporti e valorizzi lo sport ed il mondo delle associazioni”.

