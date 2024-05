Fratoianni (Avs) a Vibo per rilanciare la candidatura di Romeo: «Alternativa a questa destra brutta brutta» – Video

Presente all'incontro nella sede dell'aspirante sindaco per il fronte progressista anche Maria Pia Funaro, in corsa per le prossime elezioni europee che si svolgeranno l'8 e il 9 giugno

«È una candidatura sulla quale abbiamo investito, che può dare a questa città una prospettiva migliore, rilanciarne il futuro di fronte ad una destra brutta brutta che, come fa in tutto il Paese da quando governa sul territorio nazionale, riporta indietro le lancette della storia su tutte le questioni fondamentali, dal diritto al lavoro alla cura del territorio, fino alla coesione sociale». Lo ha detto Nicola Fratoianni oggi a Vibo Valentia per lanciare la candidatura dell’aspirante sindaco Enzo Romeo. «Non dimentichiamo – ha aggiunto – che questa è la destra dello spacca Italia di Calderoli. Una destra che vuole condannare il Mezzogiorno d’Italia a una subalternità da cui non potrà mai più liberarsi».

“Torna Vibo Vera“ è lo slogan del candidato del fronte progressista Enzo Romeo che, riferendosi all’incontro con il leader di Sinistra Italiana, ha parlato di momento importante di unione di intenti: «È un’unione sempre più determinata e sempre più consistente e sentita. Vibo deve tornare ma soprattutto deve svilupparsi nel modo giusto, fare in modo che ci sia economia, un’economia che dia la possibilità ai giovani di restare in questa terra, in questa città, continuare a vivere con i loro genitori e con le loro famiglie».

L’occasione è stata utile per per ribadire l’idea di Europa portata avanti da Sinistra Italiana e di Europa Verde con i propri candidati alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno. «Il ruolo dell’Europa deve essere quello di mediatrice di pace, quindi una posizione netta nei confronti della guerra, delle politiche green e, ovviamente, un’Europa che tuteli i diritti di tutti i cittadini e di tutte le cittadine – ha spiegato la candidata al Parlamento Europeo Maria Pia Funaro -. Alleanza Verdi e Sinistra su questo ha fatto una scelta netta anche con la candidatura di Ilaria Salis».