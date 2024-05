Amministrative Vibo, un candidato di Forza Italia tra gli impresentabili segnalati dalla Commissione antimafia

A carico di Palmiro Ruggiero una condanna in primo grado a 2 anni per bancarotta fraudolenta. Nell'elenco diffuso a Palazzo San Macuto anche un candidato a sindaco del Reggino

C’è anche un candidato al Consiglio comunale di Vibo Valentia tra i cosiddetti impresentabili segnalati ieri dalla presidente della Commissione parlamentare antimafia nel corso della sua audizione a Palazzo San Macuto. Si tratta di Palmiro Ruggiero, esponente della lista di Forza Italia, nella coalizione che sostiene la candidatura a sindaco di Roberto Cosentino: nei confronti di Ruggiero risulta emessa una sentenza di condanna a 2 anni per bancarotta fraudolenta. Ruggiero è in attesa di appello e il suo certificato dei carichi pendenti, esibito per la presentazione della candidatura, non presenta macchie, visto che la condanna non è definitiva.

Sono 32 i candidati alle prossime elezioni amministrative segnalati dalla Commissione Antimafia. Oltre a loro, la commissione ha segnalato anche la presenza di 13 nomi nelle liste che hanno già ricoperto il ruolo di sindaco o di componente della giunta in sette comuni sciolti per infiltrazioni mafiose. Tra questi l’ex sindaco di Portigliola (Reggio Calabria) Rocco Luglio, che si è difeso spiegando che due Tribunali hanno confermato la sua candidabilità.

A comunicare i nomi è stata la presidente della commissione Chiara Colosimo nel corso dell’audizione a Palazzo San Macuto. La Direzione nazionale antimafia aveva segnalato 71 nomi resi noti in seguito all’esame di verifica della Direzione nazionale antimafia. Tuttavia, di questi, sono in totale 45 quelli che sono stati ritenuti dalla commissione in “conflitto” con il codice.