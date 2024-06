Elezioni, Boccia a Vibo: «Sostenere Romeo significa far voltare pagina alla città»

Il capogruppo del Partito Democratico al Senato a supporto del candidato della coalizione progressista: «Rappresenta la nostra speranza per fare in modo che la città e l'intera Calabria dimostrino che c'è un Sud migliore che non guarda più indietro. Voti della ‘Ndrangheta? Non li vogliamo»

«Sostenere Enzo Romeo a Vibo Valentia per le elezioni comunali significa fare voltare pagina alla città ed alla Calabria tutta. Noi combattiamo la ‘ndrangheta e vogliamo schiacciarla. Chiedo agli altri candidati a sindaco di dire con chiarezza, come facciamo noi, che loro non vogliono un solo voto della criminalità organizzata». Lo ha detto Francesco Boccia, capogruppo del Partito Democratico al Senato, intervenendo ad una manifestazione elettorale a Vibo Valentia.

«Ci vuole tempo per sconfiggere la ‘ndrangheta – ha aggiunto Boccia – e per farlo bisogna essere davvero in tanti. Enzo Romeo, candidato a sindaco di Vibo Valentia per la coalizione progressista, rappresenta la nostra speranza per fare in modo che la città e l’intera Calabria dimostrino che c’è un Sud migliore che non guarda più indietro». All’iniziativa ha partecipato Sandro Ruotolo, candidati alle europee. «Lo stesso discorso – ha detto Boccia – vale per Sandro. Il Mezzogiorno ha bisogno di una figura come Sandro Ruotolo, che ha fatto tante battaglie senza pensare mai a sé stesso e alla sua famiglia. Sandro è un’icona, un simbolo della lotta all’illegalità e della lotta alle mafie».

