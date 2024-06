Elezioni a Corigliano-Rossano: Stasi riconfermato sindaco: sconfitta Straface

Il sindaco di Flavio Stasi rieletto a Corigliano Rossano. La città, la più grande al voto in Calabria per le amministrative, ha visto sfidarsi per la fascia tricolore l’uscente e Pasqualina Straface, già primo cittadino di Corigliano Calabro dal 2009 al 2011. Si delineano i risultati (non ancora definitivi) che vedono il primo cittadino uscente al 64.11%, al 35.89% invece la Straface.

Il primo cittadino uscente si dice intenzionato a onorare fino in fondo il mandato degli elettori per altri cinque anni, se i cittadini di Corigliano Rossano gli riconfermeranno la fiducia. Ai microfoni di LaC News24, nel corso della nostra maratona elettorale in onda su LaC Tv, esclude dunque un'eventuale candidatura alla presidenza della Regione Calabria. E sui rapporti con Occhiuto dichiara: «I rapporti sono buoni, ma le scelte della città li fa il sindaco e non il governatore. La responsabilità di tutelare le prospettive della città è del sindaco. Io non ho problemi personali con nessuno, ma le istituzioni vanno rispettate così come i territori».