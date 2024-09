Sanità vibonese, Lo Schiavo e Mammoliti convocano una conferenza stampa: «È ora di invertire la rotta»

È convocata per venerdì 20 settembre, alle ore 10, nella sede del Centro servizi per il volontariato di Vibo Valentia in via Angelo Savelli, una conferenza stampa indetta dai consiglieri regionali Antonio Lo Schiavo (Misto) e Raffaele Mammoliti (Partito democratico). Al centro dell’incontro con i giornalisti le problematiche della sanità vibonese con riferimento – spiegano in una nota – «alle iniziative intraprese dai due esponenti dell’opposizione in Consiglio regionale e le proposte volte ad un miglioramento del sistema sanitario territoriale».

«Di fronte all’ormai innegabile fallimento delle politiche sanitarie sul territorio della provincia di Vibo Valentia – affermano i consiglieri regionali Lo Schiavo e Mammoliti -, si rende ormai indifferibile una seria riflessione sulle falle del sistema e sui necessari correttivi da apportare. Ciò, soprattutto, nella convinzione che le problematiche riguardano sì le profonde carenze infrastrutturali e di organico da cui la sanità vibonese è storicamente afflitta, ma che, in parte significativa, esse siano anche frutto di un più recente approccio superficiale da parte della politica e della gestione commissariale della sanità calabrese. Abbiamo più e più volte sollevato in Consiglio regionale, attraverso interpellanze, interrogazioni, mozioni, le questioni che oggi rendono quello vibonese un comparto sanitario tra i più deboli e meno efficienti della regione e dunque d’Italia. Un sistema che non gode neppure di un management a tempo pieno e che non fa che spingere all’emigrazione sanitaria i cittadini, ledendo le stesse garanzie costituzionali del diritto alle cure. È ora di invertire la rotta – concludono Lo Schiavo e Mammoliti -, di prendere seri e urgenti provvedimenti, di dimostrare ai vibonesi che anche la nostra città merita una sanità che possa definirsi da Paese civile».