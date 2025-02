Vazzano, l’opposizione si scaglia ancora contro il sindaco Massa: «Gestione disastrosa degli Uffici e i cittadini pagano due volte le tasse»

Il problema sollevato dalla minoranza consiliare riguarderebbe avvisi di pagamento recapitati ai cittadini per tributi del 2019 che sarebbero già stati versati. Il Comune è stato recentemente al centro di uno scandalo per ammanchi da centinaia di migliaia di euro

Il gruppo di minoranza “Liberamente Vazzano”, attraverso un comunicato stampa, torna ad attaccare il sindaco Vincenzo Massa in merito alla gestione, giudicata dal gruppo «disastrosa», degli Uffici comunali di sua competenza. «Dopo le vicende che hanno coinvolto l’Ufficio finanziario, già al centro di un’indagine per peculato e la sottrazione di centinaia di migliaia di euro – precisano i consiglieri di opposizione nella loro nota -, questa volta i riflettori si accendono sull’Ufficio tributi». Secondo quanto denunciato dal gruppo di minoranza, «dopo il raddoppio delle imposte su acqua e Tari, molti cittadini si sono visti recapitare avvisi di accertamento da Area srl per tributi che avevano già regolarmente pagato».

Il problema, sostengono, «risiede nell’incapacità dell’Ufficio tributi di reperire i pagamenti effettuati dai contribuenti, costringendo così i cittadini a rintracciare autonomamente le ricevute del 2019 per dimostrare l’avvenuto versamento. Per chi non fosse in possesso delle ricevute, il rischio concreto è quello di dover pagare nuovamente la stessa tassa».

Il gruppo “Liberamente Vazzano” chiede al sindaco Massa di «fare chiarezza sulla vicenda, senza risparmiare critiche». Per la minoranza, «come responsabile dell’Ufficio finanziario, il sindaco si lascia sfuggire centinaia di migliaia di euro dalle casse comunali, da responsabile del Servizio tributi – hanno rimarcato – smarrisce i pagamenti già effettuati dai cittadini. Le sue esclusive responsabilità e inadempienze – hanno poi concluso – ricadono sulle tasche dei vazzanesi».