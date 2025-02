Vibo, l’assessore Miceli: «Nel 2024 è aumentata la percentuale di raccolta differenziata e i dati continuano a salire»

«Il nuovo anno si è aperto con dati estremamente confortanti per la raccolta differenziata dei rifiuti, sulla scorta di quanto avvenuto nella seconda metà del 2024, con l’anno che si è chiuso al 72,12%, circa 2 punti in più rispetto al 2023». Dal Comune di Vibo Valentia informano che la differenziata continua ad aumentare: «A dicembre si era attestata sopra il 75% e i dati di gennaio 2025 segnalano una ulteriore sensibile crescita superando il 77%, a conferma che le azioni messe in campo dall’amministrazione comunale e la fattiva collaborazione della stragrande maggioranza dei cittadini stanno producendo i frutti sperati».

«La variazione del calendario di raccolta avvenuta con l’inizio del 2025, in ossequio al nuovo capitolato d’appalto – spiega l’assessore all’Ambiente, Marco Miceli – ha prodotto un evidente beneficio in termini di qualità del rifiuto differenziato. La frazione indifferenziata, che oggi viene ritirata ogni due settimane, è già calata sensibilmente, mentre è aumentata la raccolta del materiale riciclabile e compostabile. Pur comprendendo gli iniziali disagi manifestati da molti su questa variazione di calendario, siamo convinti che, una volta adattatosi, il cittadino continuerà a rispondere in maniera adeguata, cogliendo la sfida di una raccolta differenziata che deve puntare sempre più sulla qualità per restituirci benefici in termini ambientali ed anche economici».

Non mancano però situazioni negative da segnalare, piccole ma dannose sacche di inciviltà che ancora permangono in alcune aree del territorio comunale. «Abbiamo intensificato i controlli lì dove sono state rilevate situazioni critiche: gli agenti della Polizia municipale coadiuvati da personale della Muraca, dopo avere ammonito i residenti o agli amministratori di condominio, stanno provvedendo ad elevare le relative ammende. Molte attività verranno effettuate anche con appostamenti, oltre ai controlli con le telecamere di videosorveglianza. L’attenzione massima, in questo frangente, è rivolta, a titolo non esaustivo, su via Protettì, via Froggio, via Pasolini, via Giovanni XXIII, viale Affaccio, via Sacerdote, a Vena Superiore via Roma angolo via Potenzoni, a Bivona via Sant’Anna. Voglio inoltre ricordare a costoro che inquinano indiscriminatamente che, dal 2023, l’abbandono di rifiuti è un reato penale, con le conseguenze del caso. Verso gli incivili – conclude l’assessore Miceli – ci sarà tolleranza zero».