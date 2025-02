Fratelli d’Italia, Francesco D’Agostino rieletto coordinatore cittadino di Soriano: «Vogliamo rendere più fitta la rete tra i circoli limitrofi»

Francesco D’Agostino è stato rieletto, all’unanimità, coordinatore cittadino del partito Fratelli d’Italia-Valle del Mesima. L’assemblea, presieduta dal dirigente provinciale Antonio Fiamingo, ha visto anche la presenza del coordinatore provinciale del partito Pasquale La Gamba. L’incontro – informa una nota – ha fatto registrare una massiccia partecipazione e si è svolto in un clima disteso, con il tavolo tecnico che ha appunto rieletto all’unanimità lo stesso Francesco D’Agostino.

Le parole di Francesco D’Agostino

Dopo l’avvenuta riconferma, di grande soddisfazione sono state le prime dichiarazioni dell’ormai consolidato ruolo del movimento politico locale: «Innanzitutto sono felicissimo di essere stato riconfermato alla guida di questo partito. Mi ricandido con grande entusiasmo e senso di responsabilità, consapevole dell’importanza di unire il nostro impegno politico alla volontà di dar voce alle esigenze e alle istanze del nostro territorio. Siamo cresciuti tanto dal primo mattone messo, e tanto ancora abbiamo in serbo, spinti anche dall’appoggio di tutti i nostri sostenitori». E ancora: «Sono pronto a portare la voce di Soriano Calabro nei contesti provinciali e regionali. Insieme, con la forza di Fratelli d’Italia, possiamo costruire una Soriano più forte, più giusta e più libera. Ringrazio tutti coloro che vorranno sostenermi in questa sfida e invito ogni cittadino e militante a essere parte attiva di questo progetto. La nostra forza sta nell’unità, nella passione e nel coraggio di cambiare in meglio la nostra comunità, con il cuore sempre rivolto al futuro e alla nostra amata Italia».

Le linee programmatiche

Durante il congresso, sono state stilate anche alcune linee programmatiche del partito che presenta lo stesso D’Agostino, e il primo punto riguarda la collaborazione tra circoli locali e territoriali: «Uno degli obiettivi principali della mia candidatura è quello di promuovere la collaborazione tra i circoli di Fratelli d’Italia vicini a Soriano Calabro. Il nostro impegno deve essere coordinato con i circoli dei comuni limitrofi, così da creare una rete forte e coesa in grado di rappresentare adeguatamente il nostro territorio nei livelli amministrativi provinciali e regionali.

Unire le forze e lavorare insieme significa essere più forti e avere una voce unica, che può incidere concretamente sulle decisioni politiche che riguardano i nostri territori. Il nostro obiettivo è far crescere il consenso per Fratelli d’Italia in ogni angolo della provincia e della regione, promuovendo un’azione comune che tuteli i nostri valori e le nostre istanze. Solo attraverso un lavoro sinergico possiamo ottenere risultati tangibili in termini di sviluppo economico, di infrastrutture e di politiche sociali, sempre nel rispetto del nostro profondo amore per l’Italia».

Forti radici insomma, e proprio per questo tra le tematiche affrontate c’è anche quella riguardante l’attenzione verso un paese come Soriano Calabro: «Questo è un paese con una grande tradizione culturale – afferma D’Agostino – e con una comunità che si distingue per il suo senso di appartenenza e solidarietà. Tuttavia, come molte realtà locali, anche Soriano sta affrontando sfide importanti che richiedono un’azione politica mirata e concreta. Prima di tutto, credo fermamente che la nostra azione debba essere imperniata sul principio di equità. Ogni cittadino deve sentirsi rappresentato e tutelato, indipendentemente dalle sue condizioni sociali. Il nostro impegno deve essere quello di garantire a tutti un accesso equo ai servizi pubblici e alle opportunità di crescita, con particolare attenzione alle famiglie, ai giovani e agli anziani, che spesso sono i più vulnerabili. A questo tema si lega indissolubilmente quello alla sicurezza dei cittadini, priorità assoluta per garantire il benessere della comunità». E ancora: «A Soriano Calabro, come in molte altre realtà locali, è essenziale garantire un ambiente sicuro, dove le persone possano vivere, lavorare e crescere senza timore. Accanto alla sicurezza fisica, è fondamentale investire anche nella sicurezza sociale, creando un ambiente che promuova la coesione, la legalità e la responsabilità civile. In tal senso, il rafforzamento delle attività di prevenzione è cruciale: programmi educativi per i giovani, attività culturali e sociali che coinvolgano i cittadini più vulnerabili, nonché una maggiore collaborazione con le scuole e le associazioni locali, sono strumenti fondamentali per un’attività politica di livello. Insomma è arrivato il momento di concentrarsi esclusivamente sulle scelte per migliorare il nostro paese facendosi guidare dallo spirito di servizio. Bisogna concentrarsi sulla ricerca di chi ha voglia di mettere la faccia e di mettersi in gioco e che dimostri di amare la nostra comunità, con l’auspicio che a contare, finalmente, sia il solo concetto di meritocrazia».