Vibo, l’Udc definisce la propria struttura dirigenziale: proposta ai vertici una carica nazionale per Giulio Nardo

Le nomine per il segretario provinciale Luciano sono il «risultato di un lavoro pluriennale volto a formare un partito di qualità e di prospettiva»

Stefano Luciano, segretario provinciale dell’Udc, annuncia attraverso un comunicato stampa la nuova struttura dirigenziale del partito a livello cittadino e provinciale, focalizzando l’attenzione sul «lavoro compiuto in questi anni» che consente di «costruire in breve tempo un Partito di qualità e di prospettiva, attraverso le nomine dei dirigenti». L’organigramma dell’Udc Vibo è quindi composto da Claudia Gioia (segretario), Francesca Tavella (vicesegretario), Mario Di Fede (responsabile organizzativo cittadino) e Pierluigi Lo Gatto (responsabile dipartimento Cultura).

Per quanto riguarda il Partito provinciale: Stefano Luciano (segretario provinciale), Francesco Belsito (vicesegretario), Francesco Fusca (responsabile organizzativo partito provinciale), Alessandro Lacquaniti (responsabile Enti locali), Romano Loielo (presidente del Partito, con delega all’organizzazione delle Comunità montane) e Nicoletta Covalea (responsabile Pari opportunità).

«Ringrazio il coordinatore regionale, Salvatore Bulzomì – ha poi concluso Luciano -, con il quale ho concordato le nomine e con il quale abbiamo proposto una carica nazionale per Giulio Nardo che presto sarà ratificata dal deputato Lorenzo Cesa. Sono convinto che l’Udc sarà determinante per gli equilibri politici futuri e per la costruzione di progetti rivolti all’interesse esclusivo della nostra amata città».