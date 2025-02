Vibo, Italia del Meridione rinnova il direttivo con barra ferma sulla Sanità: «Incontri con vertici del settore per sostenere le istanze del territorio»

Il Partito Italia del Meridione si struttura e si rafforza ulteriormente nella provincia di Vibo. Francesco Arena, già segretario provinciale Idm, «apprezzato medico di base e dirigente politico di lungo corso, assumerà il ruolo di responsabile regionale Sanità per Idm – ha fatto sapere il partito attraverso un comunicato stampa -, mentre per i ruoli di segretario provinciale e segretario cittadino di Vibo sono stati nominati rispettivamente Fortunato Bagnato, attivo e impegnato da tempo sul fronte politico vibonese e Gregorio Mazzeo, noto imprenditore vibonese».

«Le nomine, effettuate del segretario regionale Emilio De Bartolo – prosegue la nota -, sono la testimonianza della vitalità e del radicamento del Partito in tutti i territori della Calabria e in particolare nella provincia di Vibo». Per Francesco Arena, già amministratore comunale e neo responsabile regionale Sanità Idm, «bisogna prioritariamente completare e realizzare il nuovo ospedale di Vibo, al fine dare risposte adeguate a un territorio che chiede una Sanità pubblica all’altezza dei bisogni della popolazione e in grado, soprattutto, di dare risposte alle classi sociali più svantaggiate che avvertono ancora di più l’esigenza di una Sanità che funzioni».

Il nuovo segretario provinciale annuncia quindi di voler «sviluppare un rapporto cordiale e collaborativo con le Istituzioni, ed è mia intenzione organizzare al più presto degli incontri ufficiali con i commissari regionali delle Aziende sanitarie e con i responsabili del Dipartimento per trasmettere le istanze che provengono dai diversi territori, all’interno di una visione complessiva che abbia come stella polare una Sanità vicina al cittadino».

«Siamo convinti – ha affermato nella nota il leader di Italia del Meridione, Orlandino Greco – che Francesco Arena e tutta la classe dirigente vibonese di Idm, sapranno sintonizzarsi con le migliori istanze dei territori e in particolare saranno in grado di alimentare il dibattito pubblico con idee e proposte positive rispetto al tema della sanità, che mai come oggi è avvertito come tema prioritario da tutti i cittadini calabresi».