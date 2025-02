Zambrone, il circolo di Fratelli d’Italia ha eletto Fabio Cotroneo coordinatore cittadino durante l’assemblea congressuale

Un momento del congresso a Zambrone

Fabio Cotroneo è stato eletto il nuovo coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Zambrone durante l’assemblea congressuale del circolo, tenutasi nella Sala della memoria del Centro servizi sociali del capoluogo. «All’incontro – si legge nel comunicato stampa del circolo – erano preseti anche il coordinatore provinciale di Vibo Valentia, Pasquale La Gamba, il presidente del circolo di Soriano Calabro, Franco D’Agostino, i consiglieri comunali Antonio Fiamingo e Antonio Schiavello; Pascal Corrado, presidente di Gioventù Nazionale Vibo Valentia, oltre alla quasi totalità degli iscritti». Ad avviare i lavori in qualità di presidente è stato Franco D’Agostino «con un intervento incentrato sull’importanza dei valori del partito», seguito poi dall’intervento del coordinatore provinciale La Gamba, «che dopo i ringraziamenti di rito ha rivolto un pensiero al candidato alla carica di presidente e al percorso fatto dallo stesso nel partito, come commissario, per la costituzione del circolo di Zambrone avvenuto nel 2022».

La Gamba poi ha proseguito soffermandosi «sul lavoro che ha svolto e sta svolgendo il leader Giorgia Meloni in materia di politica estera». La parola è poi passata al presidente Cotroneo, il quale ha aperto il suo intervento ringraziando tutti i presenti e i cittadini «per la fiducia riposta in lui durante la sua corsa come consigliere comunale», sottolineando come «grazie a loro» ha potuto «avere inizio il suo percorso politico, ritenendo lo stesso come un’opportunità di crescita continua e un modo per acquisire una comprensione più profonda delle dinamiche politiche e amministrative dei vari Enti». Ringraziamenti di Cotroneo poi rivolti anche «al coordinatore provinciale La Gamba che – è stato precisato nel comunicato stampa -, ha da subito avuto fiducia in me e, in occasione di Atreju 2022 a Roma, ha approvato la costituzione del circolo di Zambrone nominandomi commissario». Cotroneo ha inoltre sottolineato «le varie occasioni e campagne elettorali che ci hanno visto coinvolti in questi anni, dal congresso provinciale a quella che mi ha visto impegnato in prima persona alla provincia di Vibo Valentia oltre le comunali svolte lo scorso anno».

Il discorso si è poi concentrato sulla crescente indifferenza dei giovani nei confronti della politica, un fenomeno preoccupante che sta segnando le società moderne. «La politica – ha affermato Cotroneo, sottolineando come il sistema venga percepito distante e poco rappresentativo – non dovrebbe essere vista come un’ambiente estraneo, ma come uno strumento a disposizione di tutti». La sfiducia nelle istituzioni, si legge ancora nella nota, «è stata identificata come uno dei motivi principali alla base di questo disinteresse. Molti giovani percepiscono la politica come un gioco di potere lontano dai propri interessi quotidiani, mentre mancanza di trasparenza e casi di corruzione alimentano ulteriormente questa disaffezione». Cotroneo ha quindi ribadito: «È nostro dovere combattere contro la cattiva politica e lavorare per garantire che la politica si concentri veramente sul bene comune».

Inoltre, il presidente ha sottolineato come «l’attuale cultura dell’individualismo e del consumismo influisca negativamente sull’atteggiamento dei giovani verso il mondo politico. Le informazioni frammentate, amplificate dai social, alimentano opinioni superficiali e stereotipate. Dobbiamo promuovere un dibattito politico più profondo e consapevole» ha esortato. Per affrontare questa situazione, prosegue ancora la nota di fratelli d’Italia Zambrone, «è fondamentale un cambiamento radicale nell’approccio delle istituzioni. I giovani hanno bisogno di essere coinvolti in modo diretto, attraverso linguaggi inclusivi e temi a loro cari. L’educazione civica dovrebbe giocare un ruolo centrale nelle scuole, contribuendo a formare una generazione più consapevole e attivamente partecipe nella vita politica, anche a livello locale». Cotroneo ha anche «fatto appello alla necessità di collaborazione tra i circoli territoriali, condividendo l’idea di unire risorse e sforzi per lo sviluppo dei territori e del partito stesso».

Dopo il suo intervento, l’assemblea ha effettuato le operazioni di voto, eleggendo Cotroneo. «Assumo questa posizione con grande onore e responsabilità – ha dichiarato dopo la nomina a presidente -. Il partito si impegnerà a rafforzare la propria presenza sul territorio, creare nuove opportunità di coinvolgimento e promuovere iniziative che rispondano ai bisogni dei cittadini».