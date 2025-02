Mileto, il Pd torna sulle criticità presenti nella rete idrica comunale: «Dai rubinetti ancora acqua marrone»

Lo stato di forte criticità della rete idrica comunale ritorna al centro dell’attenzione del circolo del Partito democratico di Mileto. Alcune settimane fa il tema è stato affrontato nel corso di una riunione interna al locale soggetto politico. Adesso l’intervento con cui la sezione coordinata da Salvatore Pedullà ritorna sulla questione, risegnalando all’amministrazione cittadina guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano le presunte carenze «di un servizio divenuto ormai un disservizio» e assicurando che ancora oggi l’acqua di colore marrone continua a fuoruscire dai rubinetti delle case di persone residenti sul territorio, «soprattutto a San Giovanni, frazione dove nella sostanza non è cambiato nulla rispetto al passato, nonostante i lavori effettuati qualche tempo fa. Tante sono le testimonianze che ci arrivano in questo senso – afferma il locale circolo del Pd – e perciò ci sentiamo in dovere di segnalare l’esigenza di dover intervenire ancora. In questo caso, però, si spera dando una risoluzione definitiva ai disagi dei cittadini, i quali hanno il diritto di usufruire e di vedersi garantito un servizio primario come quello della corretta erogazione dell’acqua pubblica».

«La verità – aggiungono i Dem – è che la rete idrica è oggi del tutto obsoleta, con il 60% del prezioso liquido che si disperde a causa delle continue rotture che si verificano sulle tubature. Per questo è necessario e fondamentale investire in questo settore puntando sull’ammodernamento dell’intera rete idrica, invece di pensare ad altro. Anche perché la problematica, specialmente in estate, contribuisce ad allontanare i turisti e i tanti emigrati che vorrebbero ritornare a trascorrere le vacanze nel loro luogo natio, con perdite per il territorio anche dal punto di vista economico. Per quanto ci riguarda – conclude la sezione territoriale del partito di Elly Schlein – siamo pronti ad un confronto costruttivo con l’amministrazione comunale, disponibili a dare un valido supporto ai fini della programmazione e predisposizione di interventi adeguati futuri».