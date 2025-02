Parco delle biodiversità, Fi si “congratula” con il Comune: «Riconosce il buon lavoro svolto dalla vecchia Amministrazione»

«Ogni sua uscita pubblica sui cantieri di rigenerazione urbana non fa altro che certificare, con involontario entusiasmo, l’eccellente lavoro della precedente amministrazione». È il commento del coordinamento cittadino di Forza Italia alle dichiarazioni dell’assessore comunale di Vibo Valentia Salvatore Monteleone. Quest’ultimo proprio a Il Vibonese ha illustrato i dettagli sulla realizzazione del Parco delle biodiversità, nel periferico quartiere Feudotto. Ma non solo, ai nostri microfoni ha parlato anche delle diverse piazze vibonesi che hanno subito interventi di riqualificazione. Parole che, secondo i forzisti guidati dalla coordinatrice cittadina Carmen Corrado, «confermano quanto fosse valida la visione della precedente amministrazione in materia di opere pubbliche, a suo tempo tanto criticata dall’attuale giunta Romeo».

«Nel frattempo – aggiungono da Forza Italia -, numerosi cantieri avviati dalla giunta Limardo stanno finalmente arrivando a conclusione. Opere che, come lo stesso Monteleone sottolinea, trasformeranno il volto di Vibo. Tra queste ricordiamo: Parco delle Rimembranze, Piazza L. Razza/Santa Maria, Piazza Martiri d’Ungheria/Municipio, il terminal bus della cittadella scolastica e il Parco della Biodiversità in località Feudotto. L’assessore, insomma, non deve fare altro che accompagnare a termine i progetti già impostati e magari avviarne altri, sempre nel solco della rigenerazione urbana ideata e pianificata dalla precedente amministrazione. Curioso, però, che nelle sue dichiarazioni non compaia mai l’ovvio: ossia che tutti questi interventi sono stati concepiti, programmati e appaltati dalla giunta Limardo».



Forza Italia, dal canto suo, «continuerà a svolgere un’opposizione critica ma costruttiva, nell’interesse dei cittadini e per la risoluzione dei problemi. Di certo, però, non si presterà mai alla solita retorica del “i problemi sono colpa di chi c’era prima, i meriti sono tutti nostri”. Rimane tuttavia una certa curiosità – concludono -: dopo quasi un anno di governo, quale sarà la prima opera realmente concepita, programmata, progettata e appaltata dall’amministrazione Romeo? A questo punto iniziamo a sospettare che l’attesa sarà molto, molto lunga…»