Sinistra Italiana Vibo elegge Fortunato Petrolo segretario provinciale nella prima delle 5 assemblee sul territorio regionale

L’Assemblea provinciale di Vibo Valentia di Sinistra Italiana, ha eletto all’unanimità Fortunato Petrolo quale segretario provinciale del Partito, «compagno storico e dirigente, prima con la Cgil e ora con Sinistra Italiana» è quanto ha comunicato in una nota stampa Francesco Tallerico dalla segreteria regionale del Partito. «L’Assemblea è stata molto partecipata con un ampio dibattito da parte degli iscritti, con la presenza del sindaco Enzo Romeo, i consiglieri regionali Raffaele Mammoliti e Antonio Lo Schiavo, ed i rappresentanti dei Partiti della coalizione progressista».

L’incontro si è poi «concluso con l’intervento del segretario regionale Ferdinando Pignataro. In merito alle ultime elezioni amministrative, si è stigmatizzato e riconosciuto da tutti il ruolo determinante che ha avuto Sinistra Italiana nella redazione del progetto politico, attraverso il quale si è fornito un contributo significativo per il raggiungimento della vittoria dell’alleanza di Centro Sinistra. In ragione di ciò – prosegue il comunicato stampa -, l’Assemblea ha espresso la necessità di un maggiore coinvolgimento diretto di tutti i Partiti nell’attività amministrativa, al fine di mettere in atto delle azioni di controllo e di indirizzo sui punti programmatici che sono stati sottoscritti dalle forze politiche progressiste».

L’Assemblea provinciale di Vibo, si conclude poi nella nota, «è la prima delle successive quattro che si svolgeranno nel territorio regionale, con l’obiettivo di implementare e rafforzare la crescita ed il radicamento del Partito in Calabria».