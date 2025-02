Regionali, chi dovrebbe essere il candidato del centrodestra alla Presidenza? Il sondaggio di LaC News24

Un nome per guidare la squadra alle prossime Regionali c’è, visto che Roberto Occhiuto ha già riproposto la propria candidatura e (ovviamente) nessuno si è fatto avanti per contraddire i desiderata del governatore. Eppure il campo del centrodestra è pieno di big consolidati e in ascesa. Dunque, dopo aver sondato gli umori dell’altra parte politica (con una debordante vittoria del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà) vi chiediamo di dirci qual è il politico di centrodestra del quale vi fidate di più. Continuiamo così il filone politico dei sondaggi di LaC che coinvolgono un numero sempre maggiore di lettori. Questa volta vogliamo capire assieme a voi se tra i ranghi di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega c’è qualcuno in grado di contendere la leadership, per ora mai in dubbio, del governatore.

Per questo motivo chiediamo ai calabresi di partecipare alla nostra rilevazione: si può votare dalle 14 di martedì 18 febbraio alle 19 di venerdì 21 febbraio. Si può votare una volta al giorno e si possono esprimere fino a un massimo di tre preferenze. Diteci cosa ne pensate, aspettiamo il vostro voto.