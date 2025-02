Rifondazione comunista Vibo: Marcella Murabito eletta alla segretaria provinciale, Caterina Muraca e Gregorio Greco per la città

Si è conclusa la fase congressuale della federazione di Vibo Valentia del Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea. «Un passaggio importante per il gruppo – ha fatto sapere in un comunicato stampa Marcella Murabito, segretaria provinciale – che ha rappresentato un momento di confronto, analisi e rilancio della nostra azione politica sul territorio. Il congresso oltre a confermare il mio incarico come segretaria di federazione – ha sottolineato Murabito -, ha eletto una co-segreteria cittadina composta da Caterina Muraca e Gregorio Greco, ai quali va il mio ringraziamento per la disponibilità e per il prezioso lavoro che, insieme, porteremo avanti».

La federazione «è un tassello fondamentale per il Partito in Calabria, in un momento in cui – ha evidenziato Murabito – il territorio vive una profonda crisi sociale ed economica. Mentre assistiamo al continuo smantellamento dei servizi pubblici essenziali, il nostro compito sarà quello di rafforzare la presenza politica di Rifondazione. Non sono tempi facili per noi comunisti/e. Il clima di crescente ostilità politica, che negli ultimi anni e settimane, si è trasformato in attacchi diretti contro le nostre sedi e i nostri compagni, ci impone di alzare il livello di attenzione e di rafforzare il legame con tutte le realtà autenticamente antifasciste».

In un contesto in cui «le destre avanzano con politiche repressive e guerrafondaie, il nostro ruolo è ancora più necessario per costruire una reale alternativa, capace di opporsi alle derive neoliberiste e reazionarie che stanno erodendo i diritti e la dignità delle persone. Il congresso nazionale ha confermato questa linea, con la prevalenza del documento 1, che anche la nostra federazione ha sostenuto unitariamente e che continueremo a portare avanti con convinzione. La battaglia per un partito forte e radicato proseguirà ogni giorno, sia a livello locale che nazionale, con la nostra rappresentanza nel Comitato politico nazionale. Andiamo avanti con la consapevolezza che il cambiamento è possibile solo attraverso la mobilitazione collettiva e l’impegno quotidiano», ha poi concluso la segretaria provinciale Prc-Se di Vibo Valentia.