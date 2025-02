Vibo, il consigliere comunale Barbuto: «Evitiamo le trappole, lavoriamo per ricostruire quello che altri hanno distrutto»

“Gli avversari credono di confutarci quando ripetono la loro opinione e non badano alla nostra”. Cita una frase di Goethe come incipit della sua nota il consigliere comunale di maggioranza, Sergio Barbuto, capogruppo Liberamente Progressisti Avs, che si inserisce nel serrato dibattito politico di questi ultimi giorni che ha visto soprattutto ex amministratori e nuovi assessore fronteggiarsi per rivendicare i rispettivi meriti. «Ci addossano colpe di cui, essi stessi sono stati gli artefici – afferma Barbuto -. Cari ex, avete blaterato per oltre quindici anni, avete indossato tante di quelle maschere sconosciute allo stesso Pirandello, vi siete presentati come i salvatori della Patria vestendovi da buon samaritano lasciateci agire nel ricostruire ciò che voi avete distrutto. Noi non siamo per le confutazioni, le contestazioni inutili giusto per il gusto di farle, ma siamo per i fatti, per l’azione, per il cambiamento».

E ancora: «Le schermaglie politiche, che si stanno continuamente succedendo in questi giorni, fanno si che si debbano aprire alcune riflessioni sui temi del contendere. Il Teatro di Vibo, come l’emergenza idrica o piuttosto le condizioni delle strade, sono lo specchio di una città che cerca di uscire da una vecchia visione, per entrare in una logica senza retropensieri. Ciò che accade oggi, è la prova provata che, spostare l’attenzione, utilizzando argomentazioni fantasiose e condite delle più insinuanti tesi, trasferisce l’interesse nella direzione opposta rispetto alla risoluzione delle stesse. Concepire discussioni artatamente al di fuori di atteggiamenti risolutivi, pone la città ad avere perennemente problemi irrisolti e mai affrontati pacatamente e con lo spirito giusto».

Insomma, per Barbuto «non si può concepire di indirizzare il dibattito su fumose affermazioni frutto dei soliti mal di pancia di colore politico». «L’indirizzo politico dettato da questa amministrazione targata Romeo, esce dagli schemi – conclude -; occupiamoci di risolvere le istanze richieste, piuttosto che cadere nelle trappole degli ex di turno, che presi dalla foga di doversi esibire sulla stampa, utilizzano l’arma del chiacchiericcio fuori controllo. Vibo necessita di energie positive spese bene e non di vagonate di sotterfugi e giochetti».