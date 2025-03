Alberi a rischio in Piazza Salvemini a Vibo, Sinistra Italiana: «Il Comune convochi urgentemente un tavolo tecnico»

Il partito critica la gestione dei lavori e invita l’amministrazione ad ascoltare esperti e associazioni per trovare soluzioni alternative all'abbattimento dei pini per salvaguardare il verde pubblico

Il possibile abbattimento degli alberi in Piazza Salvemini, oggetto di lavori di rigenerazione urbana a Vibo Valentia, continua a far discutere. Ad intervenire sulla vicenda è anche Sinistra Italiana che, attraverso un comunicato stampa a firma del segretario provinciale Fortunato Petrolo, afferma come trovi «inopportuna una polemica che, invece, dovrebbe essere momento di confronto su un tema così importante come la conservazione del verde pubblico», aggiungendo come «la sola polemica non può essere sufficiente per scaricare le proprie e altrui responsabilità».

Secondo il partito, «il progetto redatto e approvato dalla giunta presieduta dal sindaco Maria Limardo non ha tenuto conto della problematica che avrebbe prodotto l’eliminazione della pavimentazione, delle aiuole, con l’esportazione del terreno che avrebbe causato una situazione di indebolimento dell’apparato radicale dei pini e avrebbe portato al taglio degli stessi alberi, causando un danno ambientale».

Alla luce di ciò, spiega Sinistra Italiana, la responsabilità sarebbe da attribuire a più soggetti: «Sia chi ha dato l’incarico a redigere il progetto, sia chi ha sviluppato la soluzione da mettere in atto che non ha valutato correttamente e sufficientemente le possibili ricadute e le conseguenze che oggi si contestano. Stesso copione – si legge nella nota – lo ritroviamo nell’avvio e nella gestione dei lavori. In questa circostanza riteniamo che sarebbe stato utile, da parte degli uffici e dall’assessore verificare il progetto, per acquisire un parere tecnico al fine di individuare delle soluzioni alternative per salvaguardare i pini. Soprattutto perché reduci dagli errori riscontrati per i lavori effettuati su Piazza Municipio e della realizzazione della rotatoria in Viale Affaccio, dove si è provveduto dare incarico a un agronomo, per una relazione tecnica sullo stato degli alberi che presentavano instabilità, per i lavori effettuati, e che la stessa relazione ha previsto il taglio degli alberi».

Per questo motivo, il partito sollecita il sindaco Romeo e l’assessore Monteleone affinché convochino «con urgenza, un tavolo tecnico con tutte le associazioni ambientaliste, i tecnici comunali, agronomi, i partiti per approfondire ogni aspetto utile e necessario alla tutela degli alberi e alla sicurezza dei cittadini e, tale risoluzione, compresa la modifica del progetto, se necessario, sia condivisa e sottoscritta da tutti i partecipanti al fine di evitare il blocco dei lavori e il taglio degli alberi in Piazza Salvemini».

Infine, Sinistra Italiana ribadisce il proprio impegno nella difesa del verde pubblico: «Sinistra Italiana, forza di sinistra ed ecologista, è convinta sostenitrice nel rivendicare la difesa e la tutela del nostro patrimonio ambientale, da salvaguardare come un bene collettivo».