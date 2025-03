Noi Moderati, Nesci lascia il coordinamento provinciale: l’interim va a Vito Pitaro

La direzione nazionale del movimento politico Noi moderati durante la riunione di giovedì 6 marzo ha preso atto della «comunicata indisponibilità, per motivi esclusivamente e strettamente personali e familiari, a proseguire l’incarico a suo tempo ricevuto, di coordinatore per la provincia di Vibo Valentia da parte di Maria Rosaria Nesci».

Nei confronti di Nesci, Noi moderati ha espresso «un ringraziamento affettuosamente per il lavoro svolto e per la disponibilità dimostrata, con l’auspicio che la natura ed i tempi delle motivazioni addotte la terranno meno impegnata nell’ambito delle attività del movimento politico solo per un breve periodo».

Contestualmente e di conseguenza, nelle more della celebrazione del congresso che avverrà entro la prossima primavera, è stato affidato l’interim del coordinamento di Noi moderati per la provincia di Vibo Valentia al responsabile regionale enti locali Vito Pitaro, che «guiderà questa fase transitoria forte delle esperienze acquisite nel tempo, unitamente alle spiccate caratteristiche e capacità politiche dimostrate sul campo».