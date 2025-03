Vibo, Fausto De Angelis eletto coordinatore comunale di Fratelli d’Italia nel primo congresso cittadino

Si è svolto sabato scorso all’hotel 501 di Vibo Valentia il primo Congresso comunale di Fratelli d’Italia di Vibo. «L’importante giornata, presieduta da Angelo Brutto, delegato dalla segreteria congressi, ha visto la presenza di tanti iscritti della città capoluogo ed è stata – si legge nel comunicato stampa di FdI Vibo – l’occasione per sviluppare un partecipato dibattito sulla politica locale senza evitare di rimarcare il grande lavoro del presidente Meloni e del suo governo in ambito nazionale e internazionale. I vari interventi, nel concentrarsi sulla politica cittadina, si sono manifestati critici sull’attuale amministrazione comunale, atteso anche il tempo trascorso dall’insediamento della giunta targata Pd».

«Gli iscritti – prosegue la nota – all’unanimità hanno eletto coordinatore comunale Fausto De Angelis e alla carica di dirigenti cittadini Katia Franzè, Enrico Rottura, Nico De Giorgio e Rosario Mirabello, ai dirigenti eletti dall’assemblea degli iscritti si aggiungeranno due dirigenti di nomina fiduciaria del coordinatore De Angelis. A questi si aggiungerà, come componente di diritto, il responsabile cittadino di Gioventù nazionale Vincenzo Borello e il capogruppo Antonio Schiavello».

Soddisfazione è stata espressa dai vertici provinciali del partito, che hanno visto concludere i lavori con gli interventi del presidente provinciale di Gioventù nazionale, Pascal Corrado, del capogruppo di FdI della città capoluogo Antonio Schiavello e del presidente provinciale di FdI Pasquale La Gamba che ha così commentato la giornata: «Siamo convinti che il qualificato direttivo cittadino e il neo-coordinatore comunale Fausto De Angelis, che porta con se un importante bagaglio di esperienza, sapranno tenere alta la tensione politica nella nostra città. Faremo una opposizione leale e concreta alle iniziative che non condividiamo di questa amministrazione comunale e riprenderemo il confronto con gli alleati in ambito cittadino. Siamo felici che il partito abbia ristabilito nella città capoluogo i propri organi democratici, elementi indispensabili per una azione politica che nasce dalla discussione e dal confronto della classe dirigente espressione legittima degli iscritti. Il nostro partito si conferma in grande crescita e si manifesta inclusivo e aperto con tutti coloro che condividono la grande rivoluzione conservatrice di Giorgia Meloni».