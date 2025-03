Rottamazione debiti e pace fiscale, a Vibo la raccolta firme con i gazebo della Lega. De Pinto: «Grande partecipazione»

Il commissario cittadino ha auspicato l'approvazione del decreto per poi esternare preoccupazione per l'andamento del conflitto in Ucraina: «Rischiamo di sfociare in una guerra mondiale»

Il gazebo su corso Emanuele a Vibo

Sabato 8 marzo il coordinamento provinciale della Lega era presente su corso Vittorio Emanuele con un gazebo per raccogliere firme a sostegno della pace fiscale. Per ringraziare quante persone hanno aderito all’iniziativa, il commissario cittadino Cosimo De Pinto ha affidato ai social un suo intervento: «Spero che il Decreto venga presto approvato – ha dichiarato De Pinto -, portando sollievo a tutte le famiglie e le imprese che stanno lottando con il fisco». Inoltre, l’esponente leghista ha sottolineato la sua preoccupazione per l’andamento del conflitto in Ucraina, che dura ormai da tre anni: «Basta con questa guerra, è arrivato il momento di negoziare la pace. Se non lo facciamo, rischiamo di trovarci in un conflitto che potrebbe sfociare in una guerra mondiale». Per questo, ha rinnovato l’invito a «unire le forze per una stabilità nazionale e internazionale», rilanciando il suo supporto al Centrodestra e alla Lega che, secondo lui, «sono le uniche forze politiche in grado di portare una vera svolta».

Confermando poi «l’impegno continuo del partito sul territorio e la volontà di far sentire la propria voce su tematiche decisive per il futuro», domenica 9 marzo a Vibo Marina si è svolta, per il secondo giorno di raccolta firme, una «significativa iniziativa di raccolta consensi a sostegno della proposta leghista in discussione in Parlamento per la pace fiscale, con la rottamazione quinques». L’evento ha visto una «grande partecipazione di cittadini, a conferma del forte supporto che la Lega continua a ricevere sul territorio».

De Pinto ha espresso grande soddisfazione per l’affluenza e il sostegno dimostrato: «Un caloroso ringraziamento a tutti gli amici che mi sostengono ogni giorno – ha dichiarato De Pinto -. Continueremo a essere in prima linea per difendere il nostro territorio e portare avanti le istanze che maggiormente incidono sulla vita dei cittadini». La proposta di pace fiscale, al centro del dibattito politico, «prevede la possibilità di sanare le pendenze fiscali attraverso una rottamazione dei debiti, facilitando così – conclude la nota del coordinamento cittadino della Lega – la situazione di molte famiglie e imprese italiane in difficoltà».