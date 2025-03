Vibo, Console (Misto) e Schiavello (Fdi) chiedono un nuovo bando per la mensa indigenti: «Onlus e Terzo settore tenuti fuori»

L’appalto per il servizio mensa destinato ai soggetti indigenti è al centro di un acceso dibattito politico. I consiglieri comunali Domenico Console (Misto) e Antonio Schiavello (FdI), durante i lavori della quarta Commissione consiliare, hanno sollecitato la ripubblicazione del bando, evidenziando le criticità che hanno impedito la partecipazione degli Enti del terzo settore e delle associazioni Onlus. «Abbiamo sollecitato la necessità impellente che si proceda alla nuova pubblicazione dell’Avviso per l’affidamento del servizio mensa per i soggetti indigenti – hanno fatto sapere in un comunicato stampa i consiglieri -. L’ambito territoriale, di cui il Comune, i capoluoghi e il capofila, è stato infatti segnatario delle somme di 50mila euro per la realizzazione del servizio». Una prestazione che «già negli scorsi anni è stato svolto con la dovuta celerità ed efficienza, alleviando le primarie necessità dei soggetti più fragili del nostro territorio».

«Nostro malgrado – prosegue la nota congiunta – , abbiamo riscontrato però che quest’anno le variazioni apportate ai precedenti bandi, rendendo quello attuale differente, hanno causato la mancata partecipazione dei soggetti legittimati, cioè delle associazioni Onlus e degli Enti del Terzo settore. Ci auguriamo pertanto che l’assessore ai Servizi sociali, Lorenza Scrugli, voglia da subito sollecitare gli Uffici ad una rapida pubblicazione del nuovo bando che, se ulteriormente ritardato, produrrebbe esclusivamente effetti nefasti a discapito dei soggetti indigenti nei cui confronti non è giusto produrre ulteriori disagi».