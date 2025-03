Anello Belluomo coordinatore Fdi per Nicotera-area Monte Poro, Adilardi: «Importante avere sul territorio una forte rappresentanza politica di destra»

«Esprimo viva soddisfazione per l’elezione di Umberto Anello Belluomo a coordinatore del circolo territoriale di Fratelli d’Italia di Nicotera e del comprensorio di Monte Poro». È quanto scrive in una nota stampa Giovanni Nicolò Adilardi, dirigente Fratelli d’Italia Pisa.

L’esponente Fdi aggiunge: «È importante che Nicotera ritorni ad avere sul territorio una forte rappresentanza politica di destra che possa lavorare ed incidere fortemente sulle politiche territoriali e comunali e del comprensorio, così come è sempre stato nella storia politica della destra nicoterese, avendo, tra l’altro, espresso in passato delle personalità di rilievo e di spicco, sia dal punto di vista politico che amministrativo. La provincia di Vibo Valentia ed il capoluogo stesso, anche grazie agli autorevoli esponenti politici della destra nicoterese e della zona costiera, hanno giovato del lavoro e del consenso che queste personalità, a volte dimenticate, da sempre hanno dato a chi in quel momento è stato eletto alle massime cariche istituzionali del tempo».

Il dirigente conclude: «È ora che Fratelli d’Italia punti a valorizzare la Città patria della Dieta Mediterranea, attraverso iniziative e politiche che risolvano le problematiche legate alla sanità, al turismo, alla viabilità, all’istruzione».