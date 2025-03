È scontro a Vibo sull’acqua non potabile, Comito (Fi) controreplica al Pd: «Vostra reazione puerile, avete tradito le aspettative»

Forza Italia Vibo, attraverso un comunicato stampa del coordinatore Michele Comito, esprime il proprio «sconcerto» per la risposta del Partito democratico all’intervento di Fi sull’ordinanza sindacale ancora in vigore n. 4 del 17 gennaio 2025, in merito alla non potabilità dell’acqua per via Sant’Aloe (da viale Alcide De Gasperi fino a via XXV Aprile, escluso scuola di polizia e Questura); via Emilio Sacerdote; via Antonino Assisi; via Filippo Polistena e via Angelo Leone. «Ci saremmo aspettati – scrivono in un comunicato stampa – una replica nel merito, con risposte chiare alle nostre domande: Perché l’ordinanza non è stata revocata? Quali soluzioni ha adottato il Comune per affrontare il problema? E, soprattutto, quale strategia intende seguire per garantire ai cittadini certezze e trasparenza? Sfidiamo chiunque a trovare, nelle precedenti amministrazioni, un simile lassismo nella gestione di pratiche amministrative fondamentali per il buon governo della città».

«Non abbiamo certo preteso – ha incalzato Comito – che l’attuale amministrazione risolvesse in pochi mesi le criticità dell’intera rete idrica, sebbene sia stato proprio il centrosinistra a presentarsi come il “salvatore della città”, promettendo una svolta immediata. A oggi, purtroppo, questa svolta non si è ancora vista, ma restiamo in attesa di fatti concreti. Vogliamo anche ricordare che sono stati proprio i rappresentanti dem a illudere i cittadini, dipingendo la risoluzione dei problemi idrici come un intervento semplice e immediato. Al contrario, le precedenti amministrazioni hanno sempre avuto ben chiara la complessità della questione e la necessità di un lavoro strutturato e graduale».

«Noi non crediamo ai miracoli – ha sottolineato il coordinatore cittadino di Forza Italia – , ma riteniamo doveroso che, almeno su questioni circoscritte e risolvibili, l’amministrazione fornisca risposte chiare ed efficaci. Ad oggi, invece, assistiamo a un atteggiamento che definiremmo quantomeno puerile, fatto di giustificazioni e rimpalli di responsabilità piuttosto che di soluzioni concrete. Di fronte a questa situazione, spetta alla città valutare l’operato di chi governa. E il giudizio – ha poi concluso -, ne siamo certi, non tarderà ad arrivare».