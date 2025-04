Demanio marittimo, Michele Comito: «Approvata legge di grande importanza per ambiente e turismo balneare»

L'intervento del politico vibonese all'indomani del via libera alla proposta in Consiglio regionale: «Grazie soprattutto al collega De Nisi che ne è stato autore e promotore»

Il consigliere regionale di Forza Italia, Michele Comito, interviene all’indomani dell’approvazione, a Palazzo Campanella, della modifica proposta sulla legge regionale riguardante le norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo: «Voglio esprimere un ringraziamento e un plauso a tutti i colleghi consiglieri, a cominciare dai co-firmatari della proposta di modifica della legge regionale n.17/2005, ma soprattutto al collega relatore Francesco De Nisi, autore e promotore di una iniziativa che ha voluto condividere con noi e che da noi ha ricevuto tutto il sostegno necessario. Un atto legislativo di grande impatto anche per lo sviluppo del settore turistico-balneare calabrese».

Il consigliere, ha inoltre aggiunto: «La modifica dell’articolo 25 da oggi rende possibile semplificare e velocizzare l’approvazione degli interventi di ripascimento stagionale delle spiagge, al fine di sostenere gli operatori turistici calabresi che, a causa dell’erosione costiera, vedono ridursi la disponibilità del bene primario: il mare e la spiaggia. Questi interventi sono essenziali non solo per la protezione dell’ambiente, ma anche per garantire la continuità delle attività turistiche che dipendono dalla qualità e fruibilità delle spiagge».

«Con questo emendamento – ha chiosato – le attività assegnate ai Comuni verranno svolte dagli Enti secondo i relativi ordinamenti, in modo da non creare nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci, mentre la Regione potrà esprimere il suo parere già all’interno della conferenza dei servizi. In tal modo, i privati potranno intervenire con azioni mirate di ripascimento, ed i Comuni potranno procedere con una autorizzazione triennale o anche annualmente in base all’esigenza dei singoli territori. Un risultato sicuramente degno di nota, orientato ancora una volta alla crescita e allo sviluppo della Calabria».