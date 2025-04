Frane e strade chiuse nel Vibonese, la Provincia chiede lo stato di emergenza: ecco i 13 comuni interessati

A causa degli eccezionali eventi metereologici avvenuti nei giorni scorsi, la Provincia di Vibo Valentia, guidata dal presidente Corrado Antonio L’Andolina, ha chiesto lo stato di emergenza. «Le continue e incessanti piogge che interessano il territorio provinciale hanno dato origine a vari crolli e smottamenti a monte delle sedi stradali producendo danni sulla rete viaria tuttora in corso di precisa quantificazione, provocando, in alcuni casi, l’interruzione temporanea al transito sia veicolare che pedonale», è stato sottolineato nell’apposita deliberazione presidenziale. In particolare le strade attualmente chiuse sono le provinciali Maierato-Pizzo e Acquaro-Piani, oltre alla Statale 18 tra Vibo e Longobardi.

Con la delibera della Provincia si chiede quindi «alla Regione Calabria l’adozione dei provvedimenti d’urgenza per la dichiarazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stato di emergenza», specificando che i comuni interessati sono quelli di Vibo Valentia, Acquaro, Arena, Cessaniti, Dinami, Drapia, Filadelfia, Francica, Ioppolo, Nicotera, Pizzo, Sant’Onofrio e Tropea.

Il tour di L’Andolina sulle strade provinciali fa tappa a Filogaso e Vallelonga

Fronteggiare le emergenze e avviare sulle strade interventi di natura strutturale questo, dunque, l’intento cardine dell’attività amministrativa del presidente L’Andolina che nei giorni scorsi ha anche effettuato un focus sulle strade provinciali di Filogaso e Vallelonga, proseguendo così il tour avviato ormai diverse settimane addietro.

Durante il sopralluogo a Filogaso sono stati verificati due interventi avviati dalla precedente amministrazione e quelli programmati dall’attuale Presidenza.

Interventi della precedente amministrazione:

Sp 54 “Filogaso – San Nicola da Crissa” – In esecuzione (OCDPC 558) € 1 milione e 400mila

Sp 64 “Dalla Sp Sant’Onofrio-Filogaso (C.da La Gria) al Fondo Valle Mesima in località Carromonaco” – In esecuzione (OCDPC 558), € 500mila

Interventi dell’attuale amministrazione:

Sp 65 “Ponte sul Fiume Mesima” – Programmato (Dm 125/2022, annualità 2025), € 650mila

Sp 54 “Ponti Torrente Fallà” – Programmato (Dm 125/2022, annualità 2027), € 1 milione e 434 571,72

Ad accogliere il presidente L’Andolina e il consigliere provinciale, Carmine Mangiardi, sono stati il sindaco, Massimo Trimmeliti, l’assessore Maria Condello e i consiglieri comunali Rosaria Imineo e Anna Romeo.

«Nel corso dell’incontro istituzionale, tenutosi nel Comune di Filogaso, ci si è sinteticamente soffermati sui lavori già avviati lungo le strade provinciali, – ha affermato il sindaco Trimmeliti. In particolare abbiamo analizzato la Sp 54 “Filogaso-San Nicola da Crissa”, dove i lavori stanno procedendo e la Sp 4 “Filogaso- Sant’Onofrio”, sulla quale gli interventi sono stati conclusi di recente». Trimmeliti ha voluto, quindi, complimentarsi con i tecnici del settore Viabilità della Provincia di Vibo, «che con le poche risorse economiche disponibili sono riusciti a risolvere le maggiori criticità». Il primo cittadino di Filogaso ha apprezzato, altresì, «il lavoro che sta svolgendo il presidente L’Andolina, coadiuvato per l’occasione dal consigliere Mangiardi, ed ha infine sottolineato l’importanza di un idoneo incrocio sulla strada provinciale Sp 65 che si innesta sulla trasversale delle Serre oltreché del ripristino della strada provinciale Sp 5 che collega i centri di Filogaso con Maierato».

L’incontro a Filogaso, a destra quello a Vallelonga

Nel territorio comunale di Vallelonga, il sopralluogo ha riguardato due interventi avviati dalla precedente amministrazione e uno programmato dall’attuale Presidenza.

Interventi della precedente amministrazione:

Sp 53 “Vazzano – Vallelonga” – In fase di ultimazione (Economie 3297, annualità 2023), € 239 353,37

Sp 53 “Vazzano – Vallelonga” – Programmato (Dm 141/2022, annualità 2025), € 350mila

Intervento dell’attuale amministrazione:

Sp 50 “Vallelonga-S.S. 110” – Programmato (Dm 101/2022, annualità 2026), € 100mila

Il presidente è stato accolto dal sindaco Maria Grazia Mazzotta e dalla consigliera Rosaria Boragina che hanno espresso «soddisfazione per la visita ricevuta dal presidente della Provincia di Vibo». Durante l’incontro, Mazzotta, ha avuto modo di rappresentare al presidente L’Andolina «le esigenze del territorio e le opportunità che Vallelonga può offrire al Vibonese, soprattutto in questa fase in cui il nostro borgo – ha evidenziato l’amministratrice – è tra le principali mete turistiche religiose del “Giubileo della Speranza” – venticinquesimo giubileo universale ordinario della storia della Chiesa cattolica – per via della sua Basilica».