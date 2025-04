I vertici regionali del Pd in visita all’ospedale di Serra San Bruno, Irto: «In Calabria non c’è un governo della sanità»

Due mesi fa i rappresentanti dem erano stati allo Jazzolino. Anche oggi hanno incontrato medici e operatori sanitari per focalizzare le criticità: «Dalla Regione solo proclami continui e nessun intervento strutturale»

Come annunciato, dopo la visita nelle settimane scorse allo ”Jazzolino” di Vibo Valentia, una delegazione del Pd composta da esponenti regionali e nazionali, guidata dall’ex deputata Marina Sereni, ha fatto tappa all’ospedale di Serra San Bruno, a cui è seguita la visita nei nosocomi di Chiaravalle e Soverato, dove sono state riscontrate diverse criticità e depotenziamenti, aspetti che hanno destato preoccupazione nei rappresentanti della compagine democratica, che si sono dichiarati pronti a portare in coniglio regionale la voce di queste realtà, con particolare attenzione alle aree interne.

Presenti, inoltre, i consiglieri regionali del gruppo consiliare dem, il segretario provinciale Enzo Insardà ed il segretario regionale, Nicola Irto che ha sottolineato: «Non c’è un governo della sanità, ma solo proclami continui e nessun intervento strutturale per dare una vera risposta al diritto alla salute dei calabresi che oggi non viene garantito né nelle aree interne, né nelle strutture di prossimità». Sulle pagine social, il partito ha ribadito l’importanza delle strutture sanitarie locali, rimarcando ancora una volta il proprio impegno profuso negli ultimi mesi.