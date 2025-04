Vibo, Fratelli d’Italia: due nuovi ingressi nel consiglio direttivo. Ecco i nomi

L’ex assessore Michele Falduto e l’ingegnere Vincenzo Montagnese entrano a far parte del consiglio direttivo di Fratelli d’Italia Vibo Valentia. A comunicarlo è il coordinatore cittadino, Fausto De Angelis. «Dopo il congresso dello scorso 8 Marzo – è scritto in una nota stampa – continua la crescita e la struttura del partito in città. I due componenti andranno ad arricchire il direttivo cittadino. L’obiettivo – prosegue Fausto De Angelis – è quello di concentrarsi sull’interesse della città e dei cittadini, un obiettivo che può apparire banale ma che troppo spesso invece la politica ha dimenticato. Siamo orgogliosi – sottolinea il coordinatore cittadino di FdI- di aver composto un direttivo competente, tanto di capacità politiche quanto professionali, con l’ambizione di diventare punto d’ascolto e riferimento credibile per la città.



L’azione politica – conclude De Angelis – ci vedrà attenti all’operato dell’amministrazione (vigileremo soprattutto su sprechi ed incompiute), e determinati sul fare tutto il possibile per vincere le sfide del presente e scrivere il futuro prossimo della nostra città».