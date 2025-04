Nuovo ospedale di Vibo, Roberto Occhiuto giovedì in Prefettura per un tavolo tecnico

Il presidente della Regione e commissario ad acta Roberto Occhiuto ha annunciato, durante il Consiglio regionale di questo pomeriggio, che giovedì alle ore 16 sarà in Prefettura a Vibo Valentia per un tavolo tecnico sulla sanità. Sarà l’occasione per affrontare la questione dei lavori non ancora partiti allo Jazzolino e sul ruolino di marcia riguardante la costruzione del nuovo ospedale, atteso da oltre vent’anni.

A tale proposito, Occhiuto in aula a Palazzo Campanella ha parlato anche del suo nuovo ruolo di commissario per l’emergenza ospedaliera. «Con questi poteri ho la possibilità di aggiornare il Pef (Piano economico finanziario) senza far passare un anno e mezzo come in passato», ha detto spiegando che l’aggiornamento si rende necessario per via di una progettazione che risale a venti anni fa. «Ne sono cosciente, sono poteri enormi che riguardano tre ospedali in costruzione e anche lavori di edilizia sanitaria in vari presidi. L’ordinanza dà la possibilità al commissario addirittura di fare gli espropri. Ma proprio perché sono poteri enormi vanno esercitati con oculatezza e con l’assistenza di tutte le amministrazioni deputate a lavorare insieme a me. Ho chiesto al comandante generale della Guardia di Finanza la possibilità di utilizzare la specifica direzione amministrativa interna che si occupa di intervenire in maniera preventiva per evitare collusioni e anche l’infiltrazione da parte delle cosche».