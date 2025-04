Terremoto in Consiglio: fuga dal gruppo Progetto Vibo (quello di Talarico) mentre infuria la tempesta sull’assessore incompatibile

«Dopo un attento esame ed una profonda riflessione, maturata dopo quasi un anno dalle elezioni, condividendo la necessità d’imprimere maggiore efficacia all’azione amministrativa del Sindaco Romeo per il raggiungimento dei punti programmatici fondamentali che, approvati dall’elettorato, ci hanno consegnato la responsabilità del ruolo di amministratori; riteniamo opportuno formare un nuovo gruppo all’interno del Consiglio comunale recante la denominazione “Democratici e riformisti per Vibo”.

Così i consiglieri Domenico Console (Misto), Alessandra Grimaldi, Marcella Mellea, Dina Satriani (Centro Studi Progetto Vibo, la stessa lista nella quale è stato eletto l’attuale assessore Marco Talarico) e Nicola Staropoli (Pd) riscrivono la geografia politica della maggioranza che sostiene il sindaco Enzo Romeo. Ma lo fanno con quella che sembra un’excusatio non petita: «Nessuna crisi di maggioranza né rivendicazione di posti nell’esecutivo, soltanto la volontà di esercitare con maggiore responsabilità il ruolo istituzionale attraverso un’azione di una continua collaborazione con il Sindaco, esclusivamente con l’intento di un migliore e più incisivo raccordo con tutte le altre forze politiche che compongono il quadro della maggioranza o che si riconoscono nel programma elettorale rispetto al quale non intendiamo declinare alcun impegno».

Poi rivelando, in maniera esplicita la regia dell’operazione politica, la nota stanpa continua in prima persona, con Nico Console che spiega: «L’intento di mettere in campo un’azione politica improntata al perseguimento di obiettivi di sviluppo e di crescita della città, quale principio fondante il nuovo gruppo consigliare “Democratici e Riformisti per Vibo”, favorisce il legame del sottoscritto, in qualità di componente del gruppo “Misto” in seno al Comune nella forma della Federazione che favorirà un’azione politica unitaria e condivisa improntata esclusivamente ad una maggiore condivisione delle scelte amministrative che con convinzione saranno indirizzate al superamento degli errori passati ed alla ottimizzazione, per converso, dei progressi e dei risultarti ottenuti; attraverso un percorso di comune crescita nell’interesse del territorio e dei cittadini».