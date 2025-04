“La sanità in codice rosso”, a Vibo Valentia l’iniziativa promossa dal consigliere regionale Lo Schiavo

“La sanità in codice rosso. Tra commissariamento e diritti negati”, per una “contronarrazione di un miracolo che non c’è”. È il titolo dell’iniziativa promossa dal movimento Liberamente progressisti, guidato dal consigliere regionale e presidente del Gruppo misto a Palazzo Campanella, Antonio Lo Schiavo, per il prossimo sabato 12 aprile a Vibo Valentia, alle ore 17 all’Hotel 501.

«L’iniziativa fa seguito al Consiglio regionale dell’8 aprile che ha avuto come unico punto all’ordine del giorno il dibattito sulla sanità calabrese – si legge in una nota -, con l’informativa in aula del presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto, nel corso del quale, il capogruppo del misto Lo Schiavo, con un articolato intervento, ha messo in evidenza, numeri e dati alla mano, le tante criticità che ancora affliggono il sistema sanitario regionale a dispetto di un racconto da parte della maggioranza che celebra i “risultati senza precedenti” della gestione Occhiuto».

Al dibattito di sabato, che avrà la formula del talk, prenderanno parte esponenti del mondo della sanità e della politica, per un incontro che «vuole essere un momento di dialogo e confronto, franco e al tempo stesso propositivo, per denunciare le carenze ma anche per disegnare una prospettiva di reazione allo stato delle cose».

Dopo i saluti da parte del sindaco della città Enzo Romeo, del vicesindaco e medico Loredana Pilegi, del segretario regionale di Sinistra italiana Fernando Pignataro, del consigliere regionale del Partito democratico Raffaele Mammoliti e del consigliere comunale di Reggio Calabria, portavoce del movimento La Strada, Saverio Pazzano, sarà il direttore de L’Altravoce – Il Quotidiano del Sud, Massimo Razzi, a condurre il talk che vedrà la partecipazione dell’attivista per i diritti nella sanità Marisa Valensise, del medico del 118 e referente provinciale Confsal Vibo Valentia Alessia Piperno, del medico e scrittore Santo Gioffrè, dell’ex presidente della Regione Mario Oliverio. Le conclusioni saranno affidate al promotore dell’iniziativa Antonio Lo Schiavo.