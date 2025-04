Vibo, convocato il Consiglio comunale: riflettori accesi su fosso Sant’Anna, Sbv e nomina capo di Gabinetto del sindaco

In prima battuta prevista la surroga di consigliere comunale. Tra gli argomenti oggetto di discussione anche la situazione al Pennello nonché la manutenzione e sicurezza delle strade cittadine

Si torna a riunire il Consiglio comunale di Vibo Valentia. La prima convocazione è attesa per il 14 aprile 2025, alle 9.00. L’eventuale seconda convocazione il 15 aprile alle 10. In prima battuta prevista la surroga del consigliere comunale (avvio del procedimento di contestazione causa di incompatibilità) e a seguire le interrogazioni, presentate dal consigliere Claudia Gioia in merito al torrente Sant’Anna, Sistema bibliotecario vibonese, situazione Pennello, rete fognaria contrada Tazza Piscopio, nomina del capo di Gabinetto del sindaco nonché trasporto urbano a Bivona e videosorveglianza pubblica.

Si discuterà anche dell’interrogazione sull’inquinamento del Fosso Sant’Anna presentata dai consiglierei Giuseppe Cutrullà e Danilo Tucci, mancata manutenzione e sicurezza stradale in città presentato dai consiglieri comunali Carmen Corrado, Giuseppe Calabria, Serena Lo Schiavo, Vincenzo Porcelli, Giuseppe Cutrullà, Danilo Tucci, Anthony Lo Bianco, Francesco Muzzopappa, Mariarosaria Nesci, Claudia Gioia e Antonio Antonio.