Il Pd vibonese si prepara alla stagione congressuale, lunedì l’assemblea provinciale per stabilire modalità e date

Il Partito Democratico volge lo sguardo alla stagione congressuale, che inizialmente si sarebbe dovuta tenere durante il prossimo autunno, ed anticipata con una nota della segreteria nazionale che ha aperto una finestra temporale che va dal 1 aprile al 30 giugno, per le segreterie regionali, provinciali e cittadine in scadenza nel 2025.

In questo senso anche la federazione vibonese, si prepara ad affrontare l’importante parentesi che potrebbe cambiare il passo, almeno a livello provinciale e cittadino. Lunedì è stata, infatti convocata l’assemblea provinciale nelle sale dell’hotel 501, alle ore 17:00, in cui saranno messe in evidenza le modalità di svolgimento, non escludendo l’eventuale proposta, già da subito di uno o più papabili nomi che aspirano a guidare il partito vibonese.