Antonio Scuticchio entra in Consiglio comunale e aderisce al gruppo Progressisti per Vibo

L'avvocato subentra a Pasquale Mercadante che ha dovuto lasciare l'impegno politico per motivi di salute

C’è un nuovo consigliere comunale a Vibo Valentia. Durante la seduta odierna dell’assemblea cittadina l’avvocato Antonio Scuticchio è subentrato nel gruppo Progressisti per Vibo, forza che sostiene il sindaco Enzo Romeo. Prende il posto di Pasquale Mercadante che per motivi di salute è stato costretto ad abbandonare l’impegno politico.

Il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo, leader del movimento politico progressista, attraverso una nota ringrazia Mercadante, per lui «militante della prima ora, da sempre a me legato da un reciproco rapporto di disinteressata stima» che «pur nel poco tempo trascorso, ha portato un validissimo contributo politico e un non meno significativo carico di umanità e sensibilità, sempre ispirato all’aiuto dei più deboli e alla ricerca del bene comune».

Naturalmente non sono mancati gli auguri di Lo Schiavo a Scuticchio: «Sono certo che Antonio saprà rappresentare al meglio le prerogative del nostro movimento, apportando un contributo di qualità e di competenze ad un gruppo già egregiamente rappresentato dal vicesindaco, dott.ssa Loredana Pilegi, e dal presidente della Commissione urbanistica, architetto Sergio Barbuto».