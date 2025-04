Intimidazioni a due esercizi commerciali di Vibo, l’assessore Soriano: «Uniamoci tutti per favorire un cambio di mentalità»

L’appello dell’assessore sui social

L’assessore al Commercio e alle Attività produttive del Comune di Vibo, Stefano Soriano, ha espresso la sua ferma solidarietà ai titolari e ai lavoratori dei due esercizi commerciali, la gelateria “Giurgola” e l’alimentari “La latteria del sole”, che ieri hanno subito un’intimidazione a distanza di poche ore l’una dall’altra. Nei pressi dei due esercizi commerciali, infatti, sono state rinvenute alcune cartucce inesplose. «Quanto accaduto – ha fatto sapere l’assessore affidando il proprio messaggio sui social – merita una severa condanna da parte delle istituzioni ma anche di tutta la cittadinanza. L’amministrazione comunale manifesta la propria vicinanza alle vittime di questi atti criminali, i cui autori, ne siamo certi, verranno assicurati alla giustizia». Per Soriano, «alla luce di quanto accaduto, è necessario riflettere sulla portata delle conseguenze di tali gesti, al di là dell’aspetto meramente penale».

«Vibo Valentia – ha aggiunto l’assessore al Commercio e alle attività produttive – sta provando lentamente a riprendersi da una crisi commerciale profondissima, ma il tessuto economico locale, già fragile, rischia di essere definitivamente compromesso se viene a mancare la fiducia in futuro libero da ogni contaminazione e dalla cappa della criminalità organizzata. È per questo che, accanto alla forza repressiva e propositiva dello Stato, si rende necessario l’impulso delle istituzioni per favorire la diffusione di iniziative nuove, proposte concrete e un cambio di mentalità che guardi al progresso come una sfida alla nostra portata. Se non ci crediamo, abbiamo perso tutti in partenza. Noi invece ci crediamo, siamo qui, e ci credono tutti i vibonesi per bene, tutti coloro che qui investono, avviano un’attività e partecipano alla vita democratica della città».