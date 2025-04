Vibo, convocato il Consiglio comunale: in aula il 30 aprile mentre restano le tensioni nella maggioranza

Nuovo Consiglio comunale all’orizzonte a Vibo Valentia. La seduta è stata convocata dal presidente del civico consesso Antonio Iannello per mercoledì 30 aprile alle ore 9, con eventuale seconda convocazione per lunedì 5 maggio sempre alle 9. Diversi i punti all’ordine del giorno previsti: in primis le comunicazioni del sindaco e il subentro del consigliere Giuseppe Russo che andrà ad occupare lo scranno di Claudia Gioia in seguito alla sentenza del Tar Calabria; poi spazio alla variazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e all’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2024.

Sullo sfondo, due questioni già affrontate nel precedente Consiglio comunale ma che restano “calde”: la presunta incompatibilità dell’assessore Marco Talarico per via di un debito Imu nei confronti dell’Ente e la nascita del nuovo gruppo consiliare Democratici e Riformisti, che ha svuotato il gruppo legato alla lista elettorale del sindaco Romeo, Centro studi Progetto Vibo. Due temi spinosi, che hanno contribuito a creare tensioni all’interno della maggioranza.